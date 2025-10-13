jitsu gif
    "Бред и манипуляции": мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику Владимира Зеленского

    Опубликовано:

    Виталий Кличко
    Виталий Кличко. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

    Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях ответил на недавнюю критику президента Украины Владимира Зеленского, который был недоволен защитой ТЭЦ в городе, передает NUR.KZ.

    По данным украинского издания "Страна", Владимир Зеленский недавно дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева и мэра столицы Виталия Кличко. Он заявил, что недоволен защитой ТЭЦ в Киеве.

    "Если мы возьмем Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в противовоздушной обороне (ПВО). Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру?

    Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду. Потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", - сказал он.

    Как отмечает издание, последняя фраза касалась Виталия Кличко, с которым у Зеленского давний политический конфликт. Сам мэр Киева ответил на слова президента Украины в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Совет обороны города утверждал и принимал решение о защитных мерах столицы.

    "Любой другой формат, когда вопросы защищенности энергосистемы Украины выносят в публичную плоскость, а мнение дилетантов распространяют как экспертную, наносит существенный вред в вопросе обороны. В частности, и имиджа сил ПВО", - написал Кличко.

    Он также подчеркнул, что все мероприятия были осуществлены согласно требованиям Генштаба ВСУ, а за работу по возведению бетонных укрытий отвечало Агентство по восстановлению при Мининфраструктуре.

    "Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?" - написал мэр Киева.

    Ранее мы писали, что мэр столицы Украины Виталий Кличко дал интервью нескольким западным изданиям, в которых в числе прочего высказался о рейтинге Зеленского. Тогда он предупредил Зеленского о расплате за совершенные ошибки.

    Ситуация в Украине
