    "Королева по закатыванию глаз": мимика Джорджи Мелони на переговорах по Украине стала мемом в Сети

    Опубликовано:

    Джорджа Мелони
    Джорджа Мелони. Фото: x.com/EricLDaugh

    Пользователи Сети по всему миру обсуждают мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время выступления ее коллег в США на переговорах по войне в Украине, передает NUR.KZ.

    Накануне в США состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, к которым присоединились лидеры стран Европы. Во время официальной части с журналистами выступил каждый из присутствующих.

    Пользователей Сети привлекла внимание мимика премьер-министра Италии Джорджи Мелони в моменты, когда она слушала своих коллег.

    "О Боже... Реакция премьер-министра Италии Джорджии Мелони бесценна! В то время как канцлер Германии Мерц говорит Трампу о перемирии с Путиным, она просто продолжает закатывать глаза", - пишет пользователь X Эрик Дагерти.

    А авторы аккаунта Call to Activism обратили внимание на реакцию Мелони, когда Дональд Трамп произнес шутку.

    В Сети Мелони даже прозвали "королевой по закатыванию глаз".

    Некоторые пользователи даже создали коллажи, предложив сделать выводы об итогах переговоров на основе мимики Мелони.

    Появилась версия, что мимика Джорджи Мелони - это реакция конкретно на канцлера Германии Фридриха Мерца.

    "Если Мерц продолжит говорить, Мелони взорвется перед камерой", - пишут в Сети.

    По данным издания Lenta, мимику Джорджи Мелони также активно обсуждали в конце июня этого года. Тогда во время разговора с журналистами Мелони часто оглядывалась по сторонам, периодически вращала глазами и часто моргала.

    Еще в марте прошлого года мы также писали о случае с участием Мелони, который привлек внимание пользователей Сети. Тогда в соцсетях появилось видео со встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Белом доме. На кадрах глава США целует Мелони в макушку.

    Уже в мае этого года реакция Мелони также попала на видео - тогда депутат в костюме привидения устроил переполох в парламенте и пытался напугать премьера Италии.

