"Королева по закатыванию глаз": мимика Джорджи Мелони на переговорах по Украине стала мемом в Сети

Пользователи Сети по всему миру обсуждают мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время выступления ее коллег в США на переговорах по войне в Украине, передает NUR.KZ.

Накануне в США состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, к которым присоединились лидеры стран Европы. Во время официальной части с журналистами выступил каждый из присутствующих.

Пользователей Сети привлекла внимание мимика премьер-министра Италии Джорджи Мелони в моменты, когда она слушала своих коллег.

"О Боже... Реакция премьер-министра Италии Джорджии Мелони бесценна! В то время как канцлер Германии Мерц говорит Трампу о перемирии с Путиным, она просто продолжает закатывать глаза", - пишет пользователь X Эрик Дагерти.

А авторы аккаунта Call to Activism обратили внимание на реакцию Мелони, когда Дональд Трамп произнес шутку.

В Сети Мелони даже прозвали "королевой по закатыванию глаз".

Некоторые пользователи даже создали коллажи, предложив сделать выводы об итогах переговоров на основе мимики Мелони.

Появилась версия, что мимика Джорджи Мелони - это реакция конкретно на канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Если Мерц продолжит говорить, Мелони взорвется перед камерой", - пишут в Сети.

По данным издания Lenta, мимику Джорджи Мелони также активно обсуждали в конце июня этого года. Тогда во время разговора с журналистами Мелони часто оглядывалась по сторонам, периодически вращала глазами и часто моргала.

Еще в марте прошлого года мы также писали о случае с участием Мелони, который привлек внимание пользователей Сети. Тогда в соцсетях появилось видео со встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Белом доме. На кадрах глава США целует Мелони в макушку.

Уже в мае этого года реакция Мелони также попала на видео - тогда депутат в костюме привидения устроил переполох в парламенте и пытался напугать премьера Италии.

