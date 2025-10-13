jitsu gif
    Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства Франции

    Опубликовано:

    Флаг Франции на флагштоке в Париже на фоне Эйфелевой башни
    Флаг Франции. Иллюстративное фото: Alessandro Grussu / Getty Images

    Во Франции объявили состав нового правительства, который утвердил президент страны Эммануэль Макрон. Некоторым министрам удалось сохранить свой пост, передает NUR.KZ со ссылкой на Елисейский дворец.

    Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства страны. На прошлой неделе Макрон во второй раз назначил Себастьена Лекорню премьер-министром страны.

    После этого на пост министра финансов был переназначен Ролан Лескюр, а главой Министерства иностранных дел останется Жан-Ноэль Барро.

    Министром Вооруженных сил будет занимавшая ранее пост министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Полицию возглавит префект парижской полиции Лоран Нуньес. Министром юстиции будет Жеральд Дарманен, а министром культуры - Рашида Дати.

    Пост министра сельского хозяйства займет Анни Дженевард, а министра по бюджетным вопросам - Амели де Моншален.

    Напомним, в начале сентября Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру.

    За отставку кабмина проголосовали 364 депутата, а для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 парламентариев.

    Инициатором этой процедуры выступил сам премьер с целью заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями по проекту бюджета на 2026 год.

    Спустя несколько дней президент Эмманюэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции - до этого он занимал пост главы Минобороны страны.

    Позже был представлен новый кабинет министров Франции. Отмечалось, что большая часть министров уже работала в кабминах при президентстве Макрона. К примеру, министры иностранных и внутренних дел Франции остались прежними, еще несколько глав министерств также сохранили свои должности.

    Однако на следующий день Лекорню заявил о своей отставке. Но спустя несколько дней Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром страны.

