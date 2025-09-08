Парламент Франции отправил правительство в отставку

Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру. Теперь в республике могут состояться внеочередные выборы, к которым призывает оппозиция, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

РБК приводит перевод французского издания Le Monde. Сообщается, что 8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) вынесло вотум недоверия правительству Франсуа Байру.

За отставку кабмина проголосовали 364 депутата, а для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 парламентариев.

Инициатором этой процедуры выступил сам премьер с целью заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями по проекту бюджета на 2026 год.

В условиях растущего госдолга кабинет Байру предложил заморозить в 2026 году как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Несогласие с этим планом выразил как блок партий левого альянса "Новый национальный фронт" (NFP), так и ультраправая партия "Национальное объединение" (RN).

Сегодня Русская служба BBC сообщала, что национальная ассамблея Франции проголосует по вопросу доверия правительству Франсуа Байру. Мало у кого остались сомнения, что парламент выразит недоверие нынешнему кабинету министров. Ультраправая оппозиция требует досрочных парламентских выборов, ультралевая — отставки президента Макрона.

Сообщается, что Франсуа Байру пришел в Матиньонский дворец в декабре 2024 года как объединяющая фигура. Но за эти девять месяцев ему никого не удалось объединить.

