Парламент Франции отправил правительство в отставку

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Парламент Франции отправил правительство в отставку

    Опубликовано:

    Франсуа Байру
    Франсуа Байру. Фото: Stephane de Sakutin / AFP via Getty Images

    Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру. Теперь в республике могут состояться внеочередные выборы, к которым призывает оппозиция, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    РБК приводит перевод французского издания Le Monde. Сообщается, что 8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) вынесло вотум недоверия правительству Франсуа Байру.

    За отставку кабмина проголосовали 364 депутата, а для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 парламентариев.

    Инициатором этой процедуры выступил сам премьер с целью заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями по проекту бюджета на 2026 год.

    В условиях растущего госдолга кабинет Байру предложил заморозить в 2026 году как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Несогласие с этим планом выразил как блок партий левого альянса "Новый национальный фронт" (NFP), так и ультраправая партия "Национальное объединение" (RN).

    Сегодня Русская служба BBC сообщала, что национальная ассамблея Франции проголосует по вопросу доверия правительству Франсуа Байру. Мало у кого остались сомнения, что парламент выразит недоверие нынешнему кабинету министров. Ультраправая оппозиция требует досрочных парламентских выборов, ультралевая — отставки президента Макрона.

    Сообщается, что Франсуа Байру пришел в Матиньонский дворец в декабре 2024 года как объединяющая фигура. Но за эти девять месяцев ему никого не удалось объединить.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.