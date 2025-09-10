jitsu gif
    Макрон назначил нового премьер-министра Франции

    Опубликовано:

    Себастьен Лекорню
    Себастьен Лекорню. Фото: THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

    Президент Эмманюэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции - до этого он занимал пост главы Минобороны страны.

    Как сообщает Euronews, вторник вечером президент Франции назначил министра обороны Себастьена Лекорню следующим премьер-министром страны.

    Отмечается, что Лекорню уже прочили на эту должность - еще в прошлом году. Однако тогда на пост премьера был назначен Франсуа Байру. 8 сентября Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия его правительству.

    Как пишет DW, 39-летнему Лекорню поручено провести консультации с представленными в парламенте партиями по достижению консенсуса по бюджету.

    После этого политик должен предложить президенту обновленный состав кабмина.

    Отмечается, что новому главе правительства предстоит как можно скорее добиться одобрения бюджета страны на 2026 год Национальным собранием и разрешить конфликт, ставший причиной отставки предыдущего премьера Байру.

