Макрон вновь назначил подавшего в отставку Лекорню премьером Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром страны - об этом сообщает Елисейский дворец, передает NUR.KZ.

"Президент Республики назначил господина Себастьена Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - говорится в сообщении.

После этого сам Лекорню в соцсети Х прокомментировал свое повторное назначение на пост главы правительства.

"Я принимаю - в силу долга - миссию, порученную мне президентом Республики, сделать все возможное для обеспечения Франции бюджетом на конец года и реагирования на ежедневные жизненные проблемы наших соотечественников. Мы должны положить конец этому политическому кризису, который раздражает французов, и этой нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам", - написал политик.

Напомним, в начале сентября Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру.

За отставку кабмина проголосовали 364 депутата, а для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 парламентариев.

Инициатором этой процедуры выступил сам премьер с целью заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями по проекту бюджета на 2026 год.

Спустя несколько дней президент Эмманюэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции - до этого он занимал пост главы Минобороны страны.

Позже был представлен новый кабинет министров Франции. Отмечалось, что большая часть министров уже работала в кабминах при президентстве Макрона. К примеру, министры иностранных и внутренних дел Франции остались прежними, еще несколько глав министерств также сохранили свои должности.

Однако на следующий день Лекорню заявил о своей отставке.

