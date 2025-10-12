Члены делегации Катара, участвовавшей в переговорах с Израилем и ХАМАС, погибли в Египте

В Египте в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три члена катарской делегации, участвовавшей в переговорах по ситуации в Газе, передает NUR.KZсо ссылкой на EADaily.

Как пишет издание, ссылаясь на арабоязычные СМИ, трагедия произошло в Шарм-эш-Шейхе, где и проходили переговоры.

СМИ пишут, что погибли три члена сопровождавшей премьер-министра Катара делегации. Еще трое получили ранения и были доставлены в реанимацию Международного госпиталя Шарм-эш-Шейха.

Журналист телеканала MBC Egypt сообщил, что инцидент произошел примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха.

Отмечается, что ЧП стало резонансным событием на фоне напряженных переговоров по палестино-израильскому конфликту, в которых катарская сторона традиционно принимает активное посредническое участие.

Напомним, 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

Позже стало известно, что Трамп и Нетаньяху провели "эмоциональный разговор" по телефону. Премьер-министр Израиля пригласил американского лидера выступить в Кнессете.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен в конце этой недели посетить Ближний Восток, в том числе Египет и сектор Газа.

Добавим, что на новости о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

