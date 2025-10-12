ХАМАС отказалось участвовать в процедуре подписания мирного договора
Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что не станут принимать участие в подписании мирного договора с Израилем, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
"ХАМАС не будет участвовать в процессе подписания. На церемонии будут присутствовать только посредники, а также американские и израильские официальные лица", - заявили официальные представители ХАМАС.
Отмечается, что помимо США и Египта, в посредничестве между сторонами принимал участие Катар. Израиль и ХАМАС не проводили прямых переговоров.
По данным издания, завтра, 13 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе состоится международный "саммит мира". На встрече планируется подписать "соглашение об окончании войны в Газе".
Согласно сообщению египетского МИД, сопредседателями встречи будут президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. Всего в саммите будут участвовать около 20 мировых лидеров.
Напомним, 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".
Позже стало известно, что Трамп и Нетаньяху провели "эмоциональный разговор" по телефону. Премьер-министр Израиля пригласил американского лидера выступить в Кнессете.
Кроме того, Трамп заявил, что намерен в конце этой недели посетить Ближний Восток, в том числе Египет и сектор Газа.
Добавим, что на новости о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
