Тысячи палестинцев возвращаются в северную часть сектора Газа после перемирия
Опубликовано:
После вступления в силу перемирия Израиля и ХАМАС тысячи палестинцев отправились с юга сектора Газа в сторону севера, передает издание CNN с места событий.
Практически все население северной части Газы было вынуждено покинуть свои дома 2 года назад после событий 7 октября 2023 года.
После начала военных действий этот район был превращен в руины. Тем не менее местные жители рады вернуться домой, пишет издание.
Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что людям разрешено перемещаться с юга на север по прибрежной улице Аль-Рашид и дороге Салах аль-Дин в центре сектора Газа.
Также по информации ЦАХАЛ, после приказа об эвакуации город покинули 640 тыс. человек. Эта цифра составляла около 90 % довоенного населения города Газа.
Отметим, ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска "начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации" с полудня пятницы по местному времени. Это означает, что режим прекращения огня, согласованный в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, вступил в силу.
До этого Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Давление на Нетаньяху и уникальный стиль. Как Трамп добился сделки с ХАМАС — и почему это не удавалось Байдену
- Израиль отводит войска к буферной зоне Газы. Перемирие с ХАМАС начало действовать
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2296104-tysyachi-palestincev-vozvrashchayutsya-v-severnuyu-chast-sektora-gaza-posle-peremiriya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах