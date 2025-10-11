Тысячи палестинцев возвращаются в северную часть сектора Газа после перемирия

После вступления в силу перемирия Израиля и ХАМАС тысячи палестинцев отправились с юга сектора Газа в сторону севера, передает издание CNN с места событий.

Практически все население северной части Газы было вынуждено покинуть свои дома 2 года назад после событий 7 октября 2023 года.

После начала военных действий этот район был превращен в руины. Тем не менее местные жители рады вернуться домой, пишет издание.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что людям разрешено перемещаться с юга на север по прибрежной улице Аль-Рашид и дороге Салах аль-Дин в центре сектора Газа.

Также по информации ЦАХАЛ, после приказа об эвакуации город покинули 640 тыс. человек. Эта цифра составляла около 90 % довоенного населения города Газа.

Отметим, ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска "начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации" с полудня пятницы по местному времени. Это означает, что режим прекращения огня, согласованный в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, вступил в силу.

До этого Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.