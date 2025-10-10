Давление на Нетаньяху и уникальный стиль. Как Трамп добился сделки с ХАМАС — и почему это не удавалось Байдену

Когда Израиль нанёс удар по переговорщикам группировки ХАМАС в Катаре, это выглядело очередной эскалацией конфликта, лишь делавшей перспективы мира ещё более далёкими.

Атака 9 сентября нарушила суверенитет Катара — союзника США — и создала риск разрастания войны на весь регион.

Казалось, что дипломатический путь окончательно перекрыт.

Но на деле удар по Катару стал именно тем ключевым событием, которое в конечном итоге привело к соглашению об освобождении всех израильских заложников, объявленному Дональдом Трампом.

Трамп и его предшественник Джо Байден добивались этого почти два года.

Договорённости с палестинской группировкой — только первый шаг на пути к долгосрочному миру; стороны все ещё должны согласовать многие важные вопросы, в том числе разоружение ХАМАС, принципы управления Газой и полный вывод израильских войск.

Но если перемирие будет соблюдаться, оно может стать главным достижением второго президентского срока Трампа. Байдену и его дипломатической команде этого сделать не удалось.

Похоже, что успеху Трампа помог его уникальный переговорный стиль, а также личные взаимоотношения с лидерами Израиля и арабского мира. Но — так же как с большинством других дипломатических прорывов — свою роль сыграли и другие важные факторы, находившиеся вне контроля Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Близкие отношения, которых не было у Байдена

Появляясь на публике, Трамп и Нетаньяху демонстрировали полное взаимопонимание.

Президент США часто говорил, что у Израиля нет лучшего друга, чем он, а Нетаньяху описывал Трампа как «самого большого союзника Израиля в Белом доме за всю историю».

Эти тёплые слова подтверждались конкретными действиями.

В течение своего первого президентского срока Трамп перенёс посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и отошёл от давно утвердившейся американской позиции о нелегальности израильских поселений на Западном берегу Иордана (эти поселения противоречат закону и с точки зрения международного права).

В июне этого года, когда Израиль начал обстреливать Иран, Трамп приказал американской авиации разбомбить иранские объекты по обогащению урана, и при этом были применены самые мощные из всех неядерных бомб.

Подобные шаги в поддержку Израиля, возможно, позволили президенту США оказать на Нетаньяху большее негласное давление. По некоторым сведениям, в конце 2024 года посланник Трампа Стив Уиткофф буквально заставил премьер-министра Израиля принять соглашение о временном прекращении огня в обмен на освобождение части заложников.

А в июле этого года, когда Израиль нанёс авиаудары по сирийским войскам, от которых среди прочего пострадала христианская церковь, Нетаньяху поменял тактику под давлением Трампа.

По словам Аарона Дэвида Миллера из Фонда Карнеги [в России объявленного «иностранным агентом» и «нежелательной организацией» - Ред.], давление Трампа на Нетаньяху можно считать беспрецедентным.

«В истории нет примеров, когда американский президент буквально заявляет премьер-министру Израиля: вы должны слушаться, не то будет хуже», — говорит он.

Отношения Байдена с правительством Нетаньяху всегда были менее прочными. Его администрация вела политику «медвежьих объятий», при которой Вашингтон поддерживал Израиль публично, но негласно пытался сдерживать его действия на войне против ХАМАС.

В основе такой позиции лежала поддержка, которую Байден оказывал Израилю в течение почти 50 лет своей политической карьеры, а также острые противоречия между демократами по вопросу о войне в Газе. Любой шаг Байдена угрожал его внутриполитическим позициям, в то время как республиканские сторонники Трампа оставили президенту намного больше пространства для маневра.

В конечном счёте вопросы американской политики и тонкости личных взаимоотношений оказались менее важными, чем тот простой факт, что во время президенства Байдена Израиль был ещё не готов к миру.

Через восемь месяцев второго срока Трампа Иран уже был наказан, позиции ливанской «Хезболлы» значительно ослаблены, а сектор Газа лежал в руинах. Все основные стратегические задачи Израиля оказались выполнены.

Бизнес-связи Трампа помогли заручиться поддержкой стран Персидского залива

Израильский ракетный удар по Дохе, в результате которого погибли граждане Катара, а не функционеры ХАМАС, заставил Трампа выдвинуть Нетаньяху ультиматум: войну пора заканчивать.

До этого Трамп предоставил Израилю относительную свободу действий в секторе Газа. И он приказал задействовать мощную американскую военную машину для помощи израильской кампании против Ирана. Но удар по территории Катара стал совершенно другим делом, и он сблизил позицию Трампа и арабских государств по вопросу о том, как лучше закончить войну.

Несколько чиновников администрации Трампа сообщили американскому партнёру Би-би-си телекомпании CBS, что именно нападение на Катар стало поворотной точкой, которая заставила президента США оказать максимальное давление для заключения мирной сделки.

О близких связях Трампа с государствами Персидского залива хорошо известно. Он ведёт бизнес с Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Оба своих президентских срока Трамп начал с государственных визитов в Саудовскую Аравию. В этом году он также сделал остановки в Дохе и Абу-Даби.

Подписанные при содействии Трампа «Соглашения Авраама» нормализовали отношения Израиля с несколькими мусульманскими государствами, в том числе с ОАЭ — и это стало самым крупным дипломатическим достижением первого трамповского президентского срока.

По словам Эда Хусейна из аналитического Совета по международным отношениям, недавние визиты Трампа на Аравийский полуостров помогли поменять его отношение к конфликту. Во время своей поездки на Ближний Восток он не был в Израиле, но при этом съездил в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, где постоянно слышал призывы закончить войну.

Уже через месяц после израильского удара по Дохе Трамп сидел рядом с Нетаньяху, когда тот лично звонил в Катар, чтобы принести извинения. Позже в тот же день израильский лидер поставил свою подпись под мирным планом в отношении Газы, состоящим из 20 пунктов. Этот документ также одобрили основные мусульманские государства региона.

Если отношения Трампа с Нетаньяху позволили главе Белого дома оказать давление на Израиль, то его связи с лидерами исламских государств, возможно, помогли заручиться их поддержкой, а те, в свою очередь, убедили ХАМАС подписаться под сделкой.

«Совершенно очевидно, что у президента Трампа появились рычаги давления на израильтян и, косвенно, — на ХАМАС, — считает Джон Альтерман из Центра стратегических и международных исследований (CSIS). — Это многое изменило. Он может действовать по своему собственному расписанию и не приспосабливаться к желаниям участников конфликта. У многих предыдущих президентов этого не получалось, а он это делает — и относительно эффективно».

Ещё одним важным рычагом стал тот факт, что Трамп обладает намного большей популярностью среди жителей Израиля, чем сам Нетаньяху, добавляет эксперт.

В результате Израиль согласился освободить из своих тюрем более тысячи палестинцев и частично отвести войска из Газы. ХАМАС при этом освободит всех живых заложников и вернёт останки мёртвых. Эти люди были захвачены во время нападения на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1200 израильтян.

Теперь на горизонте забрезжил конец войны, которая разрушила сектор Газа и привела к гибели более чем 67 тыс. палестинцев.

Европа тоже оказала давление

На позицию Трампа также повлияло широкое международное осуждение действий Израиля в Газе. Масштабы разрушений и гуманитарной катастрофы в секторе совершенно беспрецедентны.

В последние месяцы правительство Нетаньяху оказывалось все в большей международной изоляции.

Пока израильские военные брали под контроль доставку продовольствия для палестинцев и объявляли планы наступления на город Газа, несколько крупных европейских государств во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказались безоговорочно поддерживать Израиль так, как это делает Вашингтон.

Между США и их европейскими союзниками произошёл по-настоящему исторический раскол, когда они вели переговоры о будущем израильско-палестинского конфликта.

Администрация Трампа раскритиковала Францию за её решение признать палестинское государство; позже на такой же шаг пошла Великобритания. Лондон и Париж пытались вернуть к жизни идею о двух государствах для двух народов, но также — минимизировать влияние экстремистов с обеих сторон конфликта и возобновить дипломатический процесс.

Тонкая политика Макрона позволила ему обеспечить поддержку своего мирного плана со стороны Саудовской Аравии.

В результате при обсуждении долгосрочного будущего Газы Трампу пришлось выбирать между позицией европейско-арабского альянса и позицией израильских крайне правых и националистических сил. Он сделал выбор в пользу своих друзей в Персидском заливе.

Французско-саудовский мирный план также содержал беспрецедентное осуждение нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, призывал группировку отойти от власти в секторе Газа и передать оружие палестинским властям, которые будут управлять новым государством.

Для арабских и европейских стран это стало дипломатической победой. План Трампа из 20 пунктов в нескольких важных областях совпадает с французско-саудовской инициативой. В нем упоминается и будущая палестинская «государственность», хотя это ставится в зависимость от многих условий — и описано расплывчато.

Трамп одновременно просил Турцию, Катар и Египет оказать давление на ХАМАС и загонял в угол Нетаньяху, всячески склоняя его к окончанию войны.

Оказалось, что сказать Трампу «нет» не способен никто.

Из тупика помог выйти уникальный стиль Трампа

Экстраординарный подход Трампа до сих пор способен шокировать. Обычно он сначала вербально ошеломляет собеседника, а потом постепенно переходит к более традиционным методам.

Во время первого президентского срока он оскорблял лидера КНДР, называя его «ракетным человечком» и обещал обрушить на Пхеньян «огонь и ярость». Всем казалось, что США вот-вот начнут с Северной Кореей войну, но в результате Трамп провел с Ким Чен Ыном прямые переговоры.

Свой второй срок в Белом доме Трамп начал со скандального предложения палестинцам покинуть сектор Газа и превратить эту территорию в международный курорт на берегу моря.

Лидеры мусульманских стран по всему миру были возмущены. Опытные дипломаты, занимавшиеся Ближним Востоком, потеряли дар речи.

Однако план Трампа из 20 пунктов не слишком отличается от той сделки, которую когда-то предлагал заключить Байден и которую уже давно одобрили союзники США. Это был совсем не проект «Ривьеры Ближнего Востока».

Чтобы получить вполне традиционный результат, Трамп пошёл по очень нетрадиционному пути. Этот процесс был довольно хаотичным. Он очень отличается от тех принципов, которым учат дипломатов в лучших американских университетах.

Но по крайней мере в этом случае — и на нынешний момент — он доказал свою эффективность.

