    Новости русской службы Би-би-си

    Израиль отводит войска к буферной зоне Газы. Перемирие с ХАМАС начало действовать

    Опубликовано:

    Солдаты на границе с сектором Газа
    Граница с сектором Газа. Фото: Amir Levy/Getty Images

    Армия обороны Израиля сообщает, что израильские войска «начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации» с полудня пятницы по местному времени. Это означает, что режим прекращения огня, согласованный в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, вступил в силу.

    В четверг правительство Израиля одобрило мирный план, который стороны приняли при посредничестве президента США Дональда Трампа. Согласно документу, с момента, когда ЦАХАЛ займет указанные позиции, у ХАМАС будет 72 часа на возвращение израильских заложников.

    «Военнослужащие Южного командования ЦАХАЛ дислоцированы в районе обозначенных позиций и продолжат устранять любую непосредственную угрозу», — говорится в заявлении командования.

    Центральное командование США подтвердило отвод войск ЦАХАЛа к новым согласованным линиям дислокации.

    «72-часовой срок освобождения заложников уже начался», — написал специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на платформе Х.

    Пока нет полной картины того, откуда именно отходят израильские войска.

    Свежая публикация по теме:
    "Они их собирают". Трамп обещал скорое освобождение заложников, в город Газа вернулись сотни тысяч палестинцев

    Агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя Агентства гражданской обороны Газы сообщило, что военная техника отведена из некоторых районов Хан-Юниса и с северо-западных окраин города Газа.

    По всему сектору люди ждут сигнала, когда им можно будет вернуться в свои районы.

    По сообщениям израильской прессы, сотни палестинцев, которые со вчерашнего дня ждали на дороге Аль-Рашид вдоль побережья Газы, в последние минуты начали двигаться на север.

    ЦАХАЛ призывает жителей Газы передвигаться только по разрешенным маршрутам и предостерегает их от приближения к районам, где в рамках соглашения в ближайшее время все еще будут дислоцированы израильские войска.

    На данный момент ЦАХАЛ продолжает контролировать чуть более половины территории сектора (примерно 53%), большая часть которой находится за пределами городских поселений.

    Это включает в себя буферную зону вдоль всей границы с сектором Газа, в том числе Филадельфийский коридор — район границы между Египтом и Газой, а также Бейт-Ханун и Бейт-Лахию на крайнем севере сектора, горный регион на восточной окраине города Газа и значительную часть Рафаха и Хан-Юниса на юге сектора.

    «По соглашению, войска ЦАХАЛ останутся дислоцированными в определенных районах сектора Газа. Не приближайтесь к войскам ЦАХАЛ в этом районе до дальнейшего уведомления. Приближение к ним подвергает вас опасности», — говорится в предупреждении ЦАХАЛ на арабском языке.

    «Запрещено приближаться к израильской территории и буферной зоне. Приближение к буферной зоне крайне опасно», — заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля полковник Авичай Адраи.

    Между тем, над границей Израиля и Газы в пятницу с утра видны клубы дыма.

    Сообщается, что в пятницу Хан-Юнис подвергся артиллерийскому обстрелу. Также были слышны перестрелки в районе коридора Нецарим, расположенного севернее.

