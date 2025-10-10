Израиль отводит войска к буферной зоне Газы. Перемирие с ХАМАС начало действовать

Армия обороны Израиля сообщает, что израильские войска «начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации» с полудня пятницы по местному времени. Это означает, что режим прекращения огня, согласованный в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, вступил в силу.

В четверг правительство Израиля одобрило мирный план, который стороны приняли при посредничестве президента США Дональда Трампа. Согласно документу, с момента, когда ЦАХАЛ займет указанные позиции, у ХАМАС будет 72 часа на возвращение израильских заложников.

«Военнослужащие Южного командования ЦАХАЛ дислоцированы в районе обозначенных позиций и продолжат устранять любую непосредственную угрозу», — говорится в заявлении командования.

Центральное командование США подтвердило отвод войск ЦАХАЛа к новым согласованным линиям дислокации.

«72-часовой срок освобождения заложников уже начался», — написал специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на платформе Х.

Пока нет полной картины того, откуда именно отходят израильские войска.

Агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя Агентства гражданской обороны Газы сообщило, что военная техника отведена из некоторых районов Хан-Юниса и с северо-западных окраин города Газа.

По всему сектору люди ждут сигнала, когда им можно будет вернуться в свои районы.

По сообщениям израильской прессы, сотни палестинцев, которые со вчерашнего дня ждали на дороге Аль-Рашид вдоль побережья Газы, в последние минуты начали двигаться на север.

ЦАХАЛ призывает жителей Газы передвигаться только по разрешенным маршрутам и предостерегает их от приближения к районам, где в рамках соглашения в ближайшее время все еще будут дислоцированы израильские войска.

На данный момент ЦАХАЛ продолжает контролировать чуть более половины территории сектора (примерно 53%), большая часть которой находится за пределами городских поселений.

Это включает в себя буферную зону вдоль всей границы с сектором Газа, в том числе Филадельфийский коридор — район границы между Египтом и Газой, а также Бейт-Ханун и Бейт-Лахию на крайнем севере сектора, горный регион на восточной окраине города Газа и значительную часть Рафаха и Хан-Юниса на юге сектора.

«По соглашению, войска ЦАХАЛ останутся дислоцированными в определенных районах сектора Газа. Не приближайтесь к войскам ЦАХАЛ в этом районе до дальнейшего уведомления. Приближение к ним подвергает вас опасности», — говорится в предупреждении ЦАХАЛ на арабском языке.

«Запрещено приближаться к израильской территории и буферной зоне. Приближение к буферной зоне крайне опасно», — заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля полковник Авичай Адраи.

Между тем, над границей Израиля и Газы в пятницу с утра видны клубы дыма.

Сообщается, что в пятницу Хан-Юнис подвергся артиллерийскому обстрелу. Также были слышны перестрелки в районе коридора Нецарим, расположенного севернее.

