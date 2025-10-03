"Разразится ад, какого никто не видел": Трамп снова выдвинул ХАМАС ультиматум
Президент США опубликовал в аккаунте собственной соцсети Truth Social обращение к ХАМАС, в котором он снова поставил ультиматум о принятии его плана по окончанию войны в Газе, передает NUR.KZ.
Трамп в своем посте заявил, что ХАМАС уже много лет "представляет собой безжалостную и жестокую угрозу на Ближнем Востоке". По его словам, бойцы ХАМАС "убивают младенцев, женщин, детей, стариков и многих молодых мужчин и женщин".
"Более 25 тыс. солдат ХАМАС уже убиты. Большинство остальных окружены и находятся в военной ловушке, просто ожидая моей команды, чтобы их жизни быстро оборвались. Что касается остальных, то мы знаем, где и кто вы. Вас будут преследовать и убивать.
Я прошу всех невинных палестинцев немедленно покинуть этот район потенциальной будущей гибели и отправиться в более безопасные районы Газы", - предупредил Трамп.
Он напомнил о предложенном им плане по окончанию войны в секторе Газа и заявил, что он точно будет принят.
"Подробности документа известны всему миру, и это великое соглашение для всех! Так или иначе, на Ближнем Востоке будет мир. Насилие и кровопролитие прекратятся.
Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью, к 18:00 по времени Вашингтона. Все страны подписались! Если этот последний шанс не будет достигнут, против ХАМАС разразится ад, какого никто никогда не видел. На Ближнем Востоке будет мир, так или иначе", - заявил Трамп.
Ранее Дональд Трамп обсудил новый мирный план по урегулированию войны в секторе Газе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил журналистам, что мирное соглашение "более чем близко".
План предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов после подтверждения соглашения. После их возвращения Израиль освободит сотни палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки. Также, по плану, членам ХАМАС предложена амнистия и безопасный выезд из Газы, а сама группировка не будет играть никакой роли на этой территории в будущем. Все военные структуры ХАМАС будут ликвидированы.
Также Дональд Трамп заявил, что дает ХАМАС "3-4 дня" для предоставления ответа на его предложение о прекращении войны в секторе Газе. После Касым-Жомарт Токаев поддержал "Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа".
Также Трамп опубликовал в соцсетях список стран, которые поддержали его план по прекращению военного конфликта в секторе Газа.
