Трамп опубликовал список стран, в котором упомянут Казахстан: о чем говорится в документе
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях список стран, которые поддержали его план по прекращению военного конфликта в секторе Газа, передает NUR.KZ.
Президент США разместил на своей странице в социальной сети Truth Social выдержки из текстов официальных заявлений ряда государств, которые поддержали его план по прекращению войны в секторе Газа.
В публикации присутствует и заявление Казахстана, когда Касым-Жомарт Токаев поддержал "Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа".
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе", - говорилось в заявлении.
В списке также указаны цитаты лидеров России, Канады, Мексики, Пакистана, Европейского союза, Австралии, Китая и других стран.
Напомним, ранее Дональд Трамп в Белом доме обсудил новый мирный план по урегулированию войны в секторе Газе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил журналистам, что мирное соглашение "более чем близко".
При этом, копия плана утекла в прессу и была опубликована американскими и израильскими СМИ задолго до официального релиза. Он предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов после подтверждения соглашения. После их возвращения Израиль освободит сотни палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.
Также, по плану, членам ХАМАС, которые примут мирное соглашение, будет предложена амнистия и безопасный выезд из Газы, а сама группировка не будет играть никакой роли на этой территории в будущем. Все военные структуры ХАМАС будут ликвидированы.
Также Дональд Трамп заявил, что дает ХАМАС "3-4 дня" для предоставления ответа на его предложение о прекращении войны в секторе Газе.
