"Если нет, это будет печальный конец": Трамп дал ХАМАС 3-4 дня для принятия его плана по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает ХАМАС "3-4 дня" для предоставления ответа на его предложение о прекращении войны в секторе Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Накануне Трамп обнародовал план из 20 пунктов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который уже дал на него согласие. План предусматривает разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников в течение 72 часов и отказ от власти.

А уже сегодня Трамп заявил журналистам у Белого дома, что у группировки, признанной США террористической, "мало" возможностей для переговоров.

"ХАМАС либо будет это делать, либо нет, и если нет, то это будет печальный конец", - сказал Трамп. По его словам, ХАМАС получат 3-4 дня на раздумывания,

Напомним, накануне Дональд Трамп в Белом доме обсудил новый мирный план по урегулированию войны в секторе Газе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил журналистам, что мирное соглашение "более чем близко". При этом, копия плана утекла в прессу и была опубликована американскими и израильскими СМИ задолго до официального релиза. Он предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов после подтверждения соглашения. После их возвращения Израиль освободит сотни палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки. Также, по плану, членам ХАМАС, которые примут мирное соглашение, будет предложена амнистия и безопасный выезд из Газы, а сама группировка не будет играть никакой роли на этой территории в будущем. Все военные структуры ХАМАС будут ликвидированы. Сегодня стало известно, что Касым-Жомарт Токаев поддержал мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: В Иране вторую неделю продолжаются протесты. СМИ пишут, что у аятоллы Хаменеи есть план бегства в Москву

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.