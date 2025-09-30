jitsu gif
    "Если нет, это будет печальный конец": Трамп дал ХАМАС 3-4 дня для принятия его плана по сектору Газа

    Опубликовано:

    Члены ХАМАС
    Члены ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

    Президент США Дональд Трамп заявил, что дает ХАМАС "3-4 дня" для предоставления ответа на его предложение о прекращении войны в секторе Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

    Накануне Трамп обнародовал план из 20 пунктов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который уже дал на него согласие. План предусматривает разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников в течение 72 часов и отказ от власти.

    А уже сегодня Трамп заявил журналистам у Белого дома, что у группировки, признанной США террористической, "мало" возможностей для переговоров.

    "ХАМАС либо будет это делать, либо нет, и если нет, то это будет печальный конец", - сказал Трамп. По его словам, ХАМАС получат 3-4 дня на раздумывания,

    Напомним, накануне Дональд Трамп в Белом доме обсудил новый мирный план по урегулированию войны в секторе Газе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил журналистам, что мирное соглашение "более чем близко".

    При этом, копия плана утекла в прессу и была опубликована американскими и израильскими СМИ задолго до официального релиза. Он предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов после подтверждения соглашения. После их возвращения Израиль освободит сотни палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.

    Также, по плану, членам ХАМАС, которые примут мирное соглашение, будет предложена амнистия и безопасный выезд из Газы, а сама группировка не будет играть никакой роли на этой территории в будущем. Все военные структуры ХАМАС будут ликвидированы.

    Сегодня стало известно, что Касым-Жомарт Токаев поддержал мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа.

