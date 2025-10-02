Два самолета столкнулись в аэропорту США (фото, видео)

В среду вечером произошло столкновение двух самолетов авиакомпании Delta Air Lines на рулежной дорожке аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает издание по информации авиакомпании, два региональных самолета Delta Air Lines столкнулись на низкой скорости во время руления.

По предварительной информации, самолет Endeavour выруливал на взлет, когда его крыло коснулось фюзеляжа другого самолета Endeavour, направлявшегося к выходу на посадку после прибытия.

"Их правое крыло зацепило наш нос и кабину, повреждено лобовое стекло и... некоторые из наших экранов здесь", - цитирует издание слова пилота на аудиозаписи службы управления воздушным движением.

По данным авиакомпании Delta, бортпроводник получил легкие травмы, о пострадавших пассажирах не сообщается. Бортпроводник был доставлен в ближайшую больницу в качестве меры предосторожности, сообщает в свою очередь аэропорт.

Добавим, видео и фото инцидента появились в соцсети Х.

Напомним о подобном случае - 24 сентября вечером в аэропорту Шереметьево в Москве на рулежной дорожке столкнулись два самолета. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в начале сентября в американском штате Колорадо в воздухе столкнулись два самолета. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. В августе в аэропорту Калиспелл-Сити штата Монтана на северо-западе США столкнулись и загорелись два самолета. В полиции сообщили, что пожарные быстро отреагировали на ситуацию и оперативно потушили огонь.

