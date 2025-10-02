Два самолета столкнулись в аэропорту США (фото, видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Бывший сотрудник

    Два самолета столкнулись в аэропорту США (фото, видео)

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Самолеты столкнулись в США
    Самолеты столкнулись в США. Фото: x.com/aviationbrk

    В среду вечером произошло столкновение двух самолетов авиакомпании Delta Air Lines на рулежной дорожке аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

    Как сообщает издание по информации авиакомпании, два региональных самолета Delta Air Lines столкнулись на низкой скорости во время руления.

    По предварительной информации, самолет Endeavour выруливал на взлет, когда его крыло коснулось фюзеляжа другого самолета Endeavour, направлявшегося к выходу на посадку после прибытия.

    "Их правое крыло зацепило наш нос и кабину, повреждено лобовое стекло и... некоторые из наших экранов здесь", - цитирует издание слова пилота на аудиозаписи службы управления воздушным движением.

    По данным авиакомпании Delta, бортпроводник получил легкие травмы, о пострадавших пассажирах не сообщается. Бортпроводник был доставлен в ближайшую больницу в качестве меры предосторожности, сообщает в свою очередь аэропорт.

    Добавим, видео и фото инцидента появились в соцсети Х.

    Напомним о подобном случае - 24 сентября вечером в аэропорту Шереметьево в Москве на рулежной дорожке столкнулись два самолета. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

    Ранее в начале сентября в американском штате Колорадо в воздухе столкнулись два самолета. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали.

    В августе в аэропорту Калиспелл-Сити штата Монтана на северо-западе США столкнулись и загорелись два самолета. В полиции сообщили, что пожарные быстро отреагировали на ситуацию и оперативно потушили огонь.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.