Два самолета столкнулись в аэропорту в Москве

Накануне, 24 сентября, вечером в аэропорту Шереметьево в Москве столкнулись два самолета. ЧП обошлось без жертв и пострадавших передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропорта, инцидент произошел при подготовке к вылету в 20:38 по времени Москвы.

"Службы аэропорта Шереметьево незамедлительно среагировали на возникшую ситуацию, обеспечили меры в соответствие с регламентами и продолжают оказывать содействие авиакомпаниям.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.

Рейс авиакомпании "Россия" вылетел по плановому маршруту после замены воздушного судна, а рейс авиакомпании Hainan Airlines HU7986, которой принадлежало второе судно, отложили.

Как пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании "Россия", инцидент произошел при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке. По предварительным данным, самолет другой авиакомпании "произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна", в результате борт "России" получил повреждения.

Напомним, в начале сентября в американском штате Колорадо в воздухе столкнулись два самолета. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. В августе в аэропорту Калиспелл-Сити штата Монтана на северо-западе США столкнулись и загорелись два самолета. В полиции сообщили, что пожарные быстро отреагировали на ситуацию и оперативно потушили огонь. А до этого небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.

