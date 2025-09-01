Два самолета столкнулись в воздухе в США: есть погибший и пострадавшие

Два самолета столкнулись в воздухе недалеко от аэропорта в американском штате Колорадо: один человек погиб, трое пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на Denver 7.

Как пишет издание по данным офиса шерифа округа Морган, один человек погиб и трое получили ранения в результате столкновения в воздухе двух небольших самолетов в муниципальном аэропорту Форт-Моргана.

Оба самолета, на борту каждого из которых было двое человек, пытались приземлиться в одно и то же время. По словам помощника шерифа, в воздухе в Cessna 172 врезался Extra EA 300, после чего самолеты потерпели крушение и загорелись.

Ранее 11 августа в аэропорту Калиспелл-Сити штата Монтана на северо-западе США столкнулись и загорелись два самолета. В полиции сообщили, что пожарные быстро отреагировали на ситуацию и оперативно потушили огонь.

До этого небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.

До этого в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.

