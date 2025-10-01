Сильное землетрясение произошло на Филиппинах: есть погибшие

Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - повреждены здания и дороги, отсутствует электроснабжение. По меньшей мере погибло 26 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Издание сообщило, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной части Филиппин. По данным Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, по состоянию на утро среды погибло 26 человек и пострадало 147, повреждено 22 здания.

Эпицентр землетрясения, вызванного локальным разломом, находился примерно в 17 км к северо-востоку от Бого, прибрежного города с населением около 90 тыс. человек, - в провинции Себу, где погибли по меньшей мере 14 жителей.

Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let's amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquake pic.twitter.com/gmxtaExikX — Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025

Правительство провинции Себу сообщило, что в Бантаяне обрушились коммерческое здание и школа, а также повреждены несколько деревенских дорог. В Бого землетрясение повредило бетонные стены домов, пожарную часть и дороги, рассказал пожарный Рей Каньете.

Также землетрясение вызвало обрыв линий электропередач, что привело к отключениям электроэнергии на Себу и близлежащих центральных островах.

8/

A fire broke out inside a mall in Consolacion town, northern Cebu, following the 6.7 magnitude earthquake on Sept 30, 2025. (lindol, sismo, deprem)



Emergency response is ongoing as the fire adds to the extensive damage in Cebu, Philippines amid the recent quakes. pic.twitter.com/vJW4ANeo4B — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

При этом Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы цунами нет.

Отмечается, что Филиппины - одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира, часто страдают от землетрясений и извержений вулканов из-за своего расположения на Тихоокеанском огненном кольце - дуге сейсмических разломов вокруг океана. Кроме того, на архипелаг ежегодно обрушивается около 20 тайфунов и штормов.

A 6.9-magnitude earthquake hit Cebu, Philippines. Official reports confirm 26 deaths and 147 injuries. The entire province of Cebu is now under a state of calamity. The tsunami warning has been lifted. #Philippines #Earthquake #CebuEarthquake #NaturalDisaster pic.twitter.com/eMf0onGE1F — 红黄蓝（互fo） (@ly7050760771243) October 1, 2025

Напомним, 21 сентября алматинцы получили оповещения о землетрясении, но не почувствовали толчков. Как пишут в Сети, оповещение вызвало панику среди горожан - из торговых центров начали эвакуировать людей.

В ДЧС Алматы сообщили, что 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения - в 9 километрах на юго-запад от Алматы. "Ощутимости на территории Алматы не было", - рассказали в департаменте. Позже в ведомстве разъяснили оповещения о землетрясении в Алматы без толчков. Глава ДЧС записал видеообращение к горожанам и сообщил, что афтершоки не прогнозируются.

