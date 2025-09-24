Супертайфун, унесший десятки жизней, обрушился на Китай: эвакуировано более миллиона человек

Супертайфун "Рагаса" унес жизни как минимум 14 человек в Тайване, 124 числятся пропавшими без вести, на Филиппинах погибли 7 человек, без вести пропали трое - а тайфун теперь бушует в Китае.

Как пишет DW, по меньшей мере 14 человек погибли, 18 получили ранения после того, как на Тайвань обрушился супертайфун "Рагаса". В уезде Хуалянь на востоке страны прорвало плотину на горном озере: потоки воды смыли мост и хлынули в город, оставив за собой слой грязи и ила. Согласно пожарным службам, 124 человека числятся пропавшими без вести.

Кадры, опубликованные пожарным агентством, показывают затопленные улицы, наполовину ушедшие под воду автомобили и вырванные с корнями деревья. По всему Тайваню были эвакуированы более 7600 человек.

На Филиппинах число погибших от супертайфуна "Рагаса" возросло до семи человек, еще 13 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. По данным местного агентства по ликвидации последствий катастроф, шторм затронул более 190 тысяч жителей страны, почти 25 000 были эвакуированы.

По данным метеорологического бюро, "Рагаса" (местное название - "Нандо") сохранил силу, покидая территорию Филиппин: скорость устойчивого ветра достигала 185 км/ч, порывами - до 230 км/ч. Тайфун двинулся в направлении юга Китая.

В связи с чем в провинции Гуандун на юге страны эвакуированы более миллиона человек, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV) - перевод приводят "РИА Новости".

Власти провинции во вторник сообщили о введении наивысшего уровня экстренного реагирования из-за надвигающегося "Рагаса", школы, производство и общественный транспорт приостановили работу.

Ожидалось, что "Рагаса" 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, а также затронет провинцию Юньнань. Синоптики прогнозировали ураган, проливные дожди и масштабные наводнения.

Как сообщается в соцсети Х, к этому моменту Гонконг уже попал под власть стихии.

Напомним, супертайфун "Рагаса" обрушился на Филиппины 22 сентября - в столице Маниле и других районах были эвакуированы более 10 тыс. человек, закрыты школы и государственные учреждения. Отменены сотни рейсов по всей стране.

Ранее в конце августа Вьетнам закрыл школы, аэропорты и эвакуировал тысячи людей, готовясь к мощному тайфуну "Кадзики", который должен был достигнуть пика 25 августа. Накануне пострадала часть Китая. Тогда же на юг Китая обрушился мощный тайфун - ураган вырывал деревья и переворачивал машины. Казахстанские туристы рассказали, как пережили разгул стихии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.