    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Массовая эвакуация: супертайфун обрушился на Филиппины и надвигается на Китай

    Опубликовано:

    Тайфун обрушился на Филиппины
    Филиппины. Фото: JOHN DIMAIN/AFP via Getty Images

    Сегодня, 22 сентября, супертайфун "Рагаса" обрушился на Филиппины и движется в сторону Гонконга, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

    Издание пишет, что супертайфун "Рагаса" обрушился на северо-восточные Филиппины с ветром, сопоставимым с ураганом 5 категории. По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах на Гавайях, в "Рагасе" поддерживалась скорость ветра 160 миль/час (257 км/час).

    Метеобюро Филиппин прогнозирует наводнения и оползни. В северных районах страны ожидается более 20 см осадков.

    В понедельник в столице Маниле и других районах были эвакуированы более 10 тыс. человек, закрыты школы и государственные учреждения. Отменены сотни рейсов по всей стране.

    Сообщается, что шторм будет двигаться на запад, пройдя к югу от Тайваня в сторону Гонконга. Соседняя провинция Гуандун на юге Китая также готовится к масштабным разрушениям.

    Пожарная служба Тайваня сообщила об эвакуации около 3,5 тыс. человек с востока и юга страны. Правительство закрыло некоторые национальные парки и рекомендовало туристам покинуть этот район.

    Одна из авиакомпаний Гонконга заявила об отмене более 500 рейсов, включая все прибывающие и вылетающие из международного аэропорта Гонконга с 18:00 вторника до 6:00 четверга по местному времени.

    Департамент образования Гонконга заявил, что школы будут закрыты во вторник и среду.

    Власти Шэньчжэня - города на материковой части Китая, граничащего с Гонконгом, - заявили о планах эвакуации 400 тыс. человек, проживающих в районах, подверженных наводнениям, и рекомендовали жителям запасаться продуктами.

    Кроме того, на юге Китая железнодорожные компании заявили, что движение поездов в провинции Гуандун будет сокращено со вторника во второй половине дня и полностью прекращено к среде.

    Напомним, в конце августа Вьетнам закрыл школы, аэропорты и эвакуировал тысячи людей, готовясь к мощному тайфуну "Кадзики", который должен был достигнуть пика 25 августа. Накануне пострадала часть Китая.

    Тогда же на юг Китая обрушился мощный тайфун - ураган вырывал деревья и переворачивал машины. Казахстанские туристы рассказали, как пережили разгул стихии.

