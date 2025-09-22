Массовая эвакуация: супертайфун обрушился на Филиппины и надвигается на Китай

Сегодня, 22 сентября, супертайфун "Рагаса" обрушился на Филиппины и движется в сторону Гонконга, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что супертайфун "Рагаса" обрушился на северо-восточные Филиппины с ветром, сопоставимым с ураганом 5 категории. По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах на Гавайях, в "Рагасе" поддерживалась скорость ветра 160 миль/час (257 км/час).

The wind is quite chaotic, due to surrounding hills. Periods of calm interrupted by strong gusts of wind as #super #typhoon #ragasa #nandoph passes south of Batan in Philippines pic.twitter.com/fYDwUfalUq — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 22, 2025

Метеобюро Филиппин прогнозирует наводнения и оползни. В северных районах страны ожидается более 20 см осадков.

В понедельник в столице Маниле и других районах были эвакуированы более 10 тыс. человек, закрыты школы и государственные учреждения. Отменены сотни рейсов по всей стране.

VIDEO: Thousands evacuated in Philippines as super typhoon makes landfall



More than 10,000 evacuees sheltered in schools and evacuation centres in the Philippines on Monday as Super Typhoon Ragasa made landfall in the country’s far north#AFPVertical pic.twitter.com/Mu1kxhZVt7 — AFP News Agency (@AFP) September 22, 2025

Сообщается, что шторм будет двигаться на запад, пройдя к югу от Тайваня в сторону Гонконга. Соседняя провинция Гуандун на юге Китая также готовится к масштабным разрушениям.

Пожарная служба Тайваня сообщила об эвакуации около 3,5 тыс. человек с востока и юга страны. Правительство закрыло некоторые национальные парки и рекомендовало туристам покинуть этот район.

Gosh Dang Typhoon #Ragasa in full daylight looks scary and it appears it has successfully completed its EWRC which means the wind fields in this storm has expanded more outwards from the center. The path of #Ragasa takes a western path near China potentially northern Vietnam#wx pic.twitter.com/1hWLoHk7eC — Clouddyywx (84-72) (@clouddyywx) September 22, 2025

Одна из авиакомпаний Гонконга заявила об отмене более 500 рейсов, включая все прибывающие и вылетающие из международного аэропорта Гонконга с 18:00 вторника до 6:00 четверга по местному времени.

Департамент образования Гонконга заявил, что школы будут закрыты во вторник и среду.

Власти Шэньчжэня - города на материковой части Китая, граничащего с Гонконгом, - заявили о планах эвакуации 400 тыс. человек, проживающих в районах, подверженных наводнениям, и рекомендовали жителям запасаться продуктами.

Кроме того, на юге Китая железнодорожные компании заявили, что движение поездов в провинции Гуандун будет сокращено со вторника во второй половине дня и полностью прекращено к среде.

Напомним, в конце августа Вьетнам закрыл школы, аэропорты и эвакуировал тысячи людей, готовясь к мощному тайфуну "Кадзики", который должен был достигнуть пика 25 августа. Накануне пострадала часть Китая. Тогда же на юг Китая обрушился мощный тайфун - ураган вырывал деревья и переворачивал машины. Казахстанские туристы рассказали, как пережили разгул стихии.

