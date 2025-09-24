jitsu gif
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Эскалатор отключился "под ногами" Трампа в здании ООН: в Белом доме призвали уволить виновного

    Опубликовано:

    Дональд Трамп с супругой на эскалаторе
    Дональд Трамп с супругой. Фото: x.com/asmartbrunette1

    Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее. В Белом доме призвали уволить виновного, если эскалатор остановили намеренно.

    Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт в соцсети X сообщила, что эскалатор остановился, когда на нем находились Дональд Трамп с супругой.

    "Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди поднимались по нему, его необходимо уволить. Нужно немедленно провести расследование", - написала она.

    Кэролайн Левитт также приложила скриншот публикации из газеты The Times. В ней утверждалось, что сотрудники Всемирной организации между собой шутят о том, что могут отключить эскалатор и тем самым заставить президента США подняться по лестнице.

    РИА Новости пишут, что источник в ООН сообщил, - внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. Эту версию подтвердил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    "Ведет себя неправильно": Трамп пригрозил Ирану

    По его словам, расследование показало, что "сработал встроенный предохранительный механизм". Он нужен для "предотвращения случайного зацепления людей или предметов за передаточное устройство или их втягивания в него".

    "Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше", - сказал Дюжаррик журналистам.

    Оператор, по утверждению Дюжаррика, был из американской делегации.

    Напомним, что недавно в США произошла лазерная атака на вертолет с президентом Дональдом Трампом. Подозреваемого задержали в Вашингтоне - ему грозит до пяти лет тюрьмы.

    Добавим, что в США также находится Касым-Жомарт Токаев, который уже провел ряд встреч с лидерами стран. А вчера президент выступил на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

