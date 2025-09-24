Эскалатор отключился "под ногами" Трампа в здании ООН: в Белом доме призвали уволить виновного
Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее. В Белом доме призвали уволить виновного, если эскалатор остановили намеренно.
Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт в соцсети X сообщила, что эскалатор остановился, когда на нем находились Дональд Трамп с супругой.
"Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди поднимались по нему, его необходимо уволить. Нужно немедленно провести расследование", - написала она.
Кэролайн Левитт также приложила скриншот публикации из газеты The Times. В ней утверждалось, что сотрудники Всемирной организации между собой шутят о том, что могут отключить эскалатор и тем самым заставить президента США подняться по лестнице.
РИА Новости пишут, что источник в ООН сообщил, - внезапная остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. Эту версию подтвердил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, расследование показало, что "сработал встроенный предохранительный механизм". Он нужен для "предотвращения случайного зацепления людей или предметов за передаточное устройство или их втягивания в него".
"Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше", - сказал Дюжаррик журналистам.
Оператор, по утверждению Дюжаррика, был из американской делегации.
Напомним, что недавно в США произошла лазерная атака на вертолет с президентом Дональдом Трампом. Подозреваемого задержали в Вашингтоне - ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Добавим, что в США также находится Касым-Жомарт Токаев, который уже провел ряд встреч с лидерами стран. А вчера президент выступил на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
