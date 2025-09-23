Вертолет с Трампом на борту подвергся лазерной атаке

В США произошла лазерная атака на вертолет с президентом Дональдом Трампом. Подозреваемого задержали в Вашингтоне - ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Издание сообщает, что в Вашингтоне по федеральному обвинению арестован Джейкоб Сэмюэл Уинклер. Согласно уголовному заявлению, в субботу, 20 сентября, сотрудник Секретной службы патрулировал территорию возле Белого дома и заметил Уинклера, который был без рубашки и громко разговаривал сам с собой.

Когда офицер посветил фонариком, чтобы лучше рассмотреть Уинклера, тот направил лазер в его лицо, на мгновение дезориентировав. Согласно заявлению, Уинклер предположительно направил луч на низколетящий вертолет Marine One, который вылетел из Белого дома с президентом на борту.

"Приближаясь, (Уинклер - прим. ред.) посмотрел вверх, направил тот же красный лазерный указатель в направлении Marine One и активировал красный лазерный луч", - говорится в заявлении о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что это движение представляло опасность как для пилота Marine One, так и для всех находившихся на борту вертолета - создавало риск внезапного ослепления и дезориентации пилота, а также увеличивало риск столкновения для Marine One.

По данным издания, когда на Уинклера надели наручники, он якобы начал делать заявления, в том числе: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом" и "Я извиняюсь перед Дональдом Трампом".

Однако позже Уинклер заявил, что не осознавал, что использование лазера вблизи президентского вертолета запрещено.

Следователи изъяли у Уинклера в качестве доказательства красную лазерную указку, а также нож с фиксированным лезвием длиной около трех дюймов.

Минимальное наказание по предъявленному обвинению - до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, несколько дней назад произошел еще один инцидент с самолетом, на борту которого были Дональд Трамп и его супруга. Также добавим, что в уголовном кодексе РК введена новая статья, согласно которой за ослепление пилотов лазером полагается штраф, либо арест и лишение свободы до 10 лет.

