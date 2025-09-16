Трамп подал иск на 15 млрд долларов против The New York Times и назвал газету "деградировавшей"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    Трамп подал иск на 15 млрд долларов против The New York Times и назвал газету "деградировавшей"

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social объявил, что подал в суд на газету The New York Times с иском о клевете в размере 15 млрд долларов, передает NUR.KZ

    Трамп опубликовал большой пост, в котором объяснил, почему принял решение подать в суд на известное издание.

    "Мне выпала большая честь подать иск о клевете и оскорблении на 15 млрд долларов против The New York Times, одной из худших и самых деградировавших газет в истории нашей страны, фактически ставшей "рупором" радикальной левой Демократической партии. Я считаю это самым крупным незаконным пожертвованием на избирательную кампанию за всю историю.

    Их поддержка Камалы Харрис была буквально вынесена на первую полосу The New York Times, что доселе неслыханно! Газета десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего" и нашей стране в целом. Я горд тем, что привлекаю к ​​ответственности эту некогда уважаемую "газету", как мы это делаем с фейковыми новостными сетями", - заявил Трамп.

    Свежая публикация по теме:
    Трамп и глава Пентагона выступят с заявлением

    По его словам, New York Times "слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить" его.И это "нужно немедленно прекратить". Трамп добавил, что иск подан в суд штата Флорида.

    Напомним, в декабре прошло года стало известно, что телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу 15 млн долларов по иску о защите чести и достоинства.

    Тогда Трамп подал в суд на телеканал из-за неточного заявления ведущего Джорджа Стефанопулоса в прямом эфире. Телеведущий заявил, что экс-президент признан виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Кэрролл.

    Также в конце прошлого года Трамп подал в суд на самое авторитетное издание штата Айова - газету Des Moines Register за "наглое вмешательство в выборы".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.