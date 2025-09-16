Трамп подал иск на 15 млрд долларов против The New York Times и назвал газету "деградировавшей"

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social объявил, что подал в суд на газету The New York Times с иском о клевете в размере 15 млрд долларов, передает NUR.KZ

Трамп опубликовал большой пост, в котором объяснил, почему принял решение подать в суд на известное издание.

"Мне выпала большая честь подать иск о клевете и оскорблении на 15 млрд долларов против The New York Times, одной из худших и самых деградировавших газет в истории нашей страны, фактически ставшей "рупором" радикальной левой Демократической партии. Я считаю это самым крупным незаконным пожертвованием на избирательную кампанию за всю историю.

Их поддержка Камалы Харрис была буквально вынесена на первую полосу The New York Times, что доселе неслыханно! Газета десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего" и нашей стране в целом. Я горд тем, что привлекаю к ​​ответственности эту некогда уважаемую "газету", как мы это делаем с фейковыми новостными сетями", - заявил Трамп.

По его словам, New York Times "слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить" его.И это "нужно немедленно прекратить". Трамп добавил, что иск подан в суд штата Флорида.

Напомним, в декабре прошло года стало известно, что телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу 15 млн долларов по иску о защите чести и достоинства. Тогда Трамп подал в суд на телеканал из-за неточного заявления ведущего Джорджа Стефанопулоса в прямом эфире. Телеведущий заявил, что экс-президент признан виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Кэрролл. Также в конце прошлого года Трамп подал в суд на самое авторитетное издание штата Айова - газету Des Moines Register за "наглое вмешательство в выборы".

