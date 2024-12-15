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Трамп отсудил у телеканала 15 млн долларов за клевету

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу 15 млн долларов по иску о защите чести и достоинства, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на материалы суда, телеканал выплатит деньги в виде благотворительного взноса в президентский фонд и музей, который будет учрежден Трампом, а также возместит 1 доллар в качестве судебных издержек.

Отмечается, что Трамп подал в суд на телеканал из-за неточного заявления ведущего Джорджа Стефанопулоса в прямом эфире. Телеведущий заявил, что экс-президент признан виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Кэрролл.

В мае 2023 года жюри федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным в домогательствах и клевете в отношении писательницы. Однако женщина не смогла доказать, что Трамп изнасиловал ее. По решению суда республиканец должен был выплатить ей 3 млн долларов за моральный ущерб и еще 2 млн долларов по гражданскому иску о побоях.

Эпизод, в котором Кэрролл обвиняла Трампа, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Как утверждает писательница, бизнесмен попросил ее о помощи в выборе подарка для некоей женщины. Они отправились в универмаг, в отдел нижнего белья.

По словам Кэрролл, миллиардер попросил ее примерить прозрачный пеньюар. Она в шутку бросила кружевной комплект Трампу, попросив о том же. После этого магнат завел ее в свободную примерочную, где дважды ударил головой о стену, рассказала Кэрролл.

Трамп обжаловал это решение, но его вновь признали виновным, и выплата писательнице увеличилась почти в 17 раз, достигнув 83,8 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200700-tramp-otsudil-u-telekanala-15-mln-dollarov-za-klevetu/

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