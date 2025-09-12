jitsu gif
    Протесты в Непале: президент объявил имя нового премьера

    Опубликовано:

    Последствия погромов в Непале
    Последствия погромов в Непале. Фото: Pedro Pardo / AFP via Getty Images)

    Президент Непала Рам Чандра Паудел согласился назначить временными премьером бывшую председателя Верховного суда Сушилу Карки, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

    Президент также согласился распустить палату представителей страны. Сообщается, что Паудел уступил общественному давлению - готовятся необходимые документы, которые узаконят обозначенные шаги.

    Карки может вступить в должность уже 12 сентября.

    По информации местных СМИ, президент Непала предпринял шаги, которые соответствуют требованиям участников так называемой "революции зумеров", в частности, роспуск парламента и формирование беспартийного временного правительства.

    Сообщается, что по мнению протестующей молодежи в переходный период лучшим вариантом, чтобы возглавить страну, является Карки.

    Напомним, в Непале запрет правительства на социальные сети привел к столкновениям между протестующими и полицейскими.

    Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети.

    Позже в Непале из-за массовых протестов в отставку ушли премьер-министр страны, а через несколько часов и сам президент. Также появилась информация о гибели жены главы правительства.

    В результате пожара, вспыхнувшего во время массовых акций протеста, полностью уничтожен правительственный комплекс Сингха Дурбар.

    Также появились кадры, как в Непале министров и чиновников спасают с помощью вертолетов. Эвакуацию проводили на глазах у других жителей Непала.

