    Протесты против блокировки социальных сетей в Непале: погибли 19 человек (фото, видео)

    Опубликовано:

    Протесты в Непале
    Протесты в Непале. Фото: Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images

    В Непале запрет правительства на социальные сети привел к столкновениям между протестующими и полицейскими. По меньшей мере погибли 19 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ВВС.

    Как сообщает издание, сегодня, 8 сентября, тысячи людей откликнулись на призыв демонстрантов, называющих себя поколением Z, собраться возле здания парламента в Катманду из-за решения запретить Facebook, X и YouTube.

    Демонстранты несли плакаты с лозунгами, включая "Хватит, это слишком" и "Конец коррупции". Некоторые заявили, что протестуют против того, что они называют авторитарным подходом правительства.

    Когда митинг переместился на закрытую территорию возле здания парламента, некоторые протестующие перелезли через стену. Министр связи Непала Притхви Субба сообщила, что после этого полиции пришлось применить силу, в том числе водометы, дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.

    Представитель полиции долины Катманду Шекхар Ханал сообщил, что в столице погибли 17 человек. Еще 2 человека также погибли в восточном городе Итахари.

    Представитель районного управления Катманду сообщил, что комендантский час был введен в некоторых районах после того, как протестующие попытались проникнуть в здание парламента.

    Сообщается, что на прошлой неделе власти распорядились заблокировать 26 платформ социальных сетей за несоблюдение сроков регистрации в министерстве связи и информационных технологий Непала. И с пятницы пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформам.

    Правительство Непала утверждает, что не запрещает социальные сети, а пытается привести их в соответствие с непальским законодательством.

    Отметим, в начале июня мы писали, что в Казахстане скоро запустят новую функцию для пользователей Instagram, которая предназначена для подростков младше 16 лет.

    До этого на заседании мажилиса депутат заявил, что в некоторых странах использование соцсетей для несовершеннолетних ограничивают, и предложил ввести подобную меру в Казахстане.

