Протесты в Непале: СМИ сообщают об отставке президента и гибели жены премьер-министра

Как сообщают СМИ, в Непале из-за массовых протестов против блокировки соцсетей в отставку ушли премьер-министр страны, а через несколько часов и сам президент.

Как сообщает India Today, на фоне массовых протестов в Непале президент Рам Чандра Пудель ушел в отставку всего через несколько часов после того, как свой пост покинул премьер-министр страны.

По данным издания, в обращении представители "поколения Z" Непала, возглавляющие протесты, заявили, что администрация страны поставлена ​​на колени, и призвали демонстрантов сохранять спокойствие и не наносить ущерб общественной собственности.

"Эта страна перешла под наше руководство. Общественной собственности не нанесен ущерб. Давайте будем двигаться вперед с терпением и терпением", - цитируют авторы заявление представителей "поколения Z".

Также сообщается, что протестующие подожгли дом бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала, когда внутри находилась его жена Раджьялакшми Читракар. Она получила тяжелые ожоги и была доставлена ​​в больницу.

При этом издание India.com пишет, что жена бывшего премьер-министра скончалась от ожогов.

Напомним, в Непале запрет правительства на социальные сети привел к столкновениям между протестующими и полицейскими. По меньшей мере погибли 19 человек.

Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети.

