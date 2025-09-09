Протесты в Непале: СМИ сообщают об отставке президента и гибели жены премьер-министра
Опубликовано:
Как сообщают СМИ, в Непале из-за массовых протестов против блокировки соцсетей в отставку ушли премьер-министр страны, а через несколько часов и сам президент.
Как сообщает India Today, на фоне массовых протестов в Непале президент Рам Чандра Пудель ушел в отставку всего через несколько часов после того, как свой пост покинул премьер-министр страны.
По данным издания, в обращении представители "поколения Z" Непала, возглавляющие протесты, заявили, что администрация страны поставлена на колени, и призвали демонстрантов сохранять спокойствие и не наносить ущерб общественной собственности.
"Эта страна перешла под наше руководство. Общественной собственности не нанесен ущерб. Давайте будем двигаться вперед с терпением и терпением", - цитируют авторы заявление представителей "поколения Z".
Также сообщается, что протестующие подожгли дом бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала, когда внутри находилась его жена Раджьялакшми Читракар. Она получила тяжелые ожоги и была доставлена в больницу.
При этом издание India.com пишет, что жена бывшего премьер-министра скончалась от ожогов.
Напомним, в Непале запрет правительства на социальные сети привел к столкновениям между протестующими и полицейскими. По меньшей мере погибли 19 человек.
Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2284311-smi-prezident-nepala-ushel-v-otstavku-na-fone-protestov-v-strane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах