Правительство Непала отступило перед протестующей молодежью: запрет на соцсети отменен. В беспорядках погибли 19 человек

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Правительство Непала отступило перед протестующей молодежью: запрет на соцсети отменен. В беспорядках погибли 19 человек

    Опубликовано:

    Протесты в Непале
    Протесты в Непале. Фото: Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images

    Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети. В понедельник в протестах погибли по меньшей мере 19 человек.

    Как сообщила непальская пресса со ссылкой на министра коммуникаций Притхви Суббу Гурунга, решение об отмене запрета было принято вечером в понедельник «в ответ на требования Поколения Z».

    Корреспондент агентства AFP в Непале сообщает, что доступ ко всем соцсетям в стране восстановлен.

    Этот доступ был в последние дни закрыт после того как Верховный суд предписал правительству заблокировать 26 популярных в мире и Непале соцсетей, если они в семидневный срок не зарегистрируются в Министерстве коммуникаций и информационных технологий и не согласятся на мониторинг контента. Ни одна из наиболее популярных сетей регистрироваться не пожелала.

    Свое решение в отношении соцсетей власти объясняли необходимостью борьбы с фейками, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством.

    Правительство Непала сформировала коалиция основных политических сил: Коммунистической (объединенной марксистско-ленинской) партии и социал-демократического Непальского Конгресса с участием еще двух партий. И премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли, и министр коммуникаций Притхви Субба Гурунг — коммунисты, как и еще семь из 22 членов правительства.

    В понедельник тысячи протестующих вышли на улицы, в том числе к зданию парламента в Катманду, чтобы выразить возмущение решением властей запретить в стране такие платформы, как Facebook, X и YouTube, а также в связи с общим недовольством властями.

    Полиция применила водометы, дубинки и резиновые пули.

    С пятницы пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформам, хотя некоторые используют VPN, чтобы обойти запрет.

    Свободный доступ к интернету и социальным сетям крайне важен для туристической отрасли Непала, составляющей большую статью дохода страны.

    В Непале социальными сетями пользуются миллионы человек, самой популярной платформой считается Instagram. По словам пользователей, соцсети нужны им не только для развлечений или потребления новостей, но и для бизнеса.

    Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Хватит!» и «Покончим с коррупцией!».

    Многие участники акции сказали, что вышли против авторитарных методов властей своей страны. По их словам, правительство погрязло в коррупции и не выполняет своих обещаний по решению экономических проблем страны.

    Одна из протестующих Сабана Будатоки заявила Би-би-си, что запрет социальных сетей стал последней каплей, поводом для масштабной акции, но не единственной причиной.

    «Я думаю, что в центре внимания не запрет социальных сетей как таковой, а общая коррупция, — объясняет она. — Мы хотим вернуть себе нашу страну — мы пришли остановить коррупцию».

    Другой протестующий заявил, что запрет на соцсети преследовал цель «заставить их замолчать», поэтому люди пришли, чтобы прозвучал их голос против беззакония, и они будут продолжать это делать, пока не наступят перемены.

    Сообщается, что демонстрация началась достаточно спокойно, люди только скандировали свои требования, но позднее протестующие активизировались.

    Некоторые перелезли через забор здания парламента и попытались проникнуть внутрь, у других в руках вдруг оказались дымовые шашки.

    В комментарии агентству AFP представитель полиции Катманду Шекхар Ханал заявил, что полицейские перешли к активным действиям после того, как протестующие прорвались в зону ограниченного доступа.

    По его словам, против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы. Он также сообщил о 17 погибших в столице. Еще два человека погибли в городе Итахари на востоке страны после объявления там комендантского часа, сообщила местная полиция.

    Ранджана Непал, сотрудница одной из больниц Катманду, куда поступило много раненых, рассказала, что слезоточивый газ также проник в здание больницы, и это очень затруднило работу врачей.

    «Я никогда не видела такой тревожной ситуации в больнице», — сказала она AFP.

    Представитель районного управления Катманду сообщил, что в некоторых районах столицы введен комендантский час, в частности, у здания парламента.

    Представитель армии Непала Раджарам Баснет сообщил Би-би-си, что после введения комендантского часа на улицы было выведено небольшое подразделение солдат.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиПравительство Непала отступило перед протестующей молодежью: запрет на соцсети отменен. В беспорядках погибли 19 человекДемократы опубликовали записку Эпштейну, утверждают, что под ней подпись ТрампаРоссия ударила по Украине рекордным числом дронов. В Киеве разрушены жилые дома, загорелось здание Кабмина

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.