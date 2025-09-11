Белый дом оцепили после убийства сторонника Трампа

Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства активиста Чарли Кирка, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Издание сообщило, что после того, как известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта, спецслужбы оцепили Белый дом.

"Вокруг Белого дома, по-видимому, создан большой периметр безопасности: перекрыта улица H NW перед комплексом, а также части улицы I NW и других дорог", - говорится в публикации.

Напомним, известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта. В ФБР сообщили о задержании подозреваемого.

"Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал сердца молодежи Соединенных Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя", - написал президент США.

Также Трамп поручил припустить флаги после смерти Кирка.

