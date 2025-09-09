Поджоги полицейских постов, штурм парламента, беспорядки на границе с Индией: что происходит в Непале (видео)

В Непале продолжаются массовые протесты - начались беспорядки на границе с Индией и поджоги полицейских постов. В связи с нападениями на министров, чиновников эвакуируют из опасных зон.

Как сообщает India Today, на всех пограничных пунктах Непала и Индии произошли акты насилия и поджоги, а на фоне эскалации беспорядков были подожжены полицейские посты.

Поскольку ситуация вышла из-под контроля, власти распорядились полностью закрыть все пограничные переходы. По сообщениям, некоторые сотрудники полиции покинули свои посты в затронутых районах.

Также непальское новостное издание Kathmandu Post подверглось нападению: в результате пожара в его офисах были отключены серверы.

#WATCH | Bihar: India-Nepal border at Jogbani, Araria on high alert as protests turned violent in Nepal's Kathmandu.



Nepal is witnessing violent protests against the government's alleged corruption, with protestors targeting the residences of political leaders and ministers.

По данным Times of India, международный аэропорт Трибхуван, единственный международный аэропорт Непала, сегодня приостановил все полеты, сославшись на "серьезные угрозы безопасности и беспрецедентные обстоятельства". Пассажирам было рекомендовано не приближаться к территории аэропорта, а прибывающие рейсы были перенаправлены.

В связи с нападениями на официальные резиденции, армия Непала задействовала вертолеты для эвакуации министров и высокопоставленных чиновников из зон повышенного риска в Катманду. Этот шаг был предпринят после сообщений о попытках толп штурмовать правительственные здания. Протестующие также ворвались в здание парламента страны.

Так, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как протестующие преследуют и нападают на министра финансов Бишну Прасада Пауделя на дороге общего пользования.

BREAKING NEWS: Nepal's Finance Minister was just stripped of his clothes and chased into a river by angry protesters after they set the country's parliament on fire.



pic.twitter.com/dopK1DURg0 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 9, 2025

РИА Новости пишет, что туристка из России, которая сейчас находится в Непале, сообщила, что в популярном среди туристов городе Покхара слышны выстрелы.

Напомним, в Непале запрет правительства на социальные сети привел к столкновениям между протестующими и полицейскими. По меньшей мере погибли 19 человек.

Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети.

Позже в Непале из-за массовых протестов в отставку ушли премьер-министр страны, а через несколько часов и сам президент.

