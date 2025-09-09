Поджоги полицейских постов, штурм парламента, беспорядки на границе с Индией: что происходит в Непале (видео)
В Непале продолжаются массовые протесты - начались беспорядки на границе с Индией и поджоги полицейских постов. В связи с нападениями на министров, чиновников эвакуируют из опасных зон.
Как сообщает India Today, на всех пограничных пунктах Непала и Индии произошли акты насилия и поджоги, а на фоне эскалации беспорядков были подожжены полицейские посты.
Поскольку ситуация вышла из-под контроля, власти распорядились полностью закрыть все пограничные переходы. По сообщениям, некоторые сотрудники полиции покинули свои посты в затронутых районах.
Также непальское новостное издание Kathmandu Post подверглось нападению: в результате пожара в его офисах были отключены серверы.
#WATCH | Bihar: India-Nepal border at Jogbani, Araria on high alert as protests turned violent in Nepal's Kathmandu.— ANI (@ANI) September 9, 2025
Nepal is witnessing violent protests against the government's alleged corruption, with protestors targeting the residences of political leaders and ministers.… pic.twitter.com/kWNOwQQoOZ
По данным Times of India, международный аэропорт Трибхуван, единственный международный аэропорт Непала, сегодня приостановил все полеты, сославшись на "серьезные угрозы безопасности и беспрецедентные обстоятельства". Пассажирам было рекомендовано не приближаться к территории аэропорта, а прибывающие рейсы были перенаправлены.
В связи с нападениями на официальные резиденции, армия Непала задействовала вертолеты для эвакуации министров и высокопоставленных чиновников из зон повышенного риска в Катманду. Этот шаг был предпринят после сообщений о попытках толп штурмовать правительственные здания. Протестующие также ворвались в здание парламента страны.
Так, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как протестующие преследуют и нападают на министра финансов Бишну Прасада Пауделя на дороге общего пользования.
BREAKING NEWS: Nepal’s Finance Minister was just stripped of his clothes and chased into a river by angry protesters after they set the country’s parliament on fire.— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 9, 2025
pic.twitter.com/dopK1DURg0
РИА Новости пишет, что туристка из России, которая сейчас находится в Непале, сообщила, что в популярном среди туристов городе Покхара слышны выстрелы.
Напомним, в Непале запрет правительства на социальные сети привел к столкновениям между протестующими и полицейскими. По меньшей мере погибли 19 человек.
Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети.
Позже в Непале из-за массовых протестов в отставку ушли премьер-министр страны, а через несколько часов и сам президент.
