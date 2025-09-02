Скандал с дипфейками Джорджи Мелони на порносайте разгорелся в Италии
Опубликовано:
В Италии на порносайте, где размещались дипфейки, появились материалы с участием премьер-министра Джорджи Мелони и ее сестры Арианны. Премьер выразила возмущение ситуацией, ведется поиск нарушителей.
Как пишет New York Post, в Италии разгорелся скандал вокруг порносайта, где размещались дипфейки, после того, как в галерею сайта некто добавил фейковые порноматериалы с Джорджей Мелони и ее сестрой Арианной, известным политиком из правой партии.
Хотя реакция последовала практически мгновенно, и сайт был закрыт администраторами, которые обвинили пользователей в нарушении правил, история получила огласку.
Издание напоминает, что это не первый такой случай - в 2024 году Мелони подала в суд на авторов фейкового порно-видео с ее участием, потребовав компенсации морального вреда в размере около 108 200 долларов, которые пообещала перевести в фонд помощи женщинам, пострадавшим от насилия.
А комментарий Мелони по новому скандалу публикует местное издание Corriere della Sera.
"Я возмущена произошедшим и хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили, унизили и надругались над их интимной жизнью администраторы этого форума и его "пользователи", - цитируют авторы слова премьер-министра.
Мелони также добавила, что компетентные органы работают над выявлением виновников скандала, так как в Италии распространение контента с нарушением конфиденциальности карается по закону.
Напомним, ранее в августе Мелони стала героиней мемов после прошедших в США переговоров по войне в Украине. Пользователей Сети привлекла внимание мимика премьер-министра Италии в моменты, когда она слушала своих коллег, отчего ее даже назвали "королевой по закатыванию глаз".
А в марте прошлого года мы также писали о случае с участием Мелони, который привлек внимание пользователей Сети. Тогда в соцсетях появилось видео со встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Белом доме. На кадрах глава США целует Мелони в макушку.
Уже в мае этого года реакция Мелони также попала на видео - тогда депутат в костюме привидения устроил переполох в парламенте и пытался напугать премьера Италии.
