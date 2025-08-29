"Ситуация на контроле": случай лихорадки чикунгунья зарегистрирован в России

Первый случай лихорадки чикунгунья зарегистрировали в России - прилетевший из Шри-Ланки мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, передает NUR.KZ со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как сообщает ведомство, первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в России.

"Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья", - говорится в публикации.

Материал отправлен также в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для подтверждения диагноза. Сам пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

"Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности", - заверяет ведомство.

Также сообщается, что в пунктах пропуска через государственную границу страны продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, резюмируется в публикации.

Напомним, в начале августа сообщалось, что в Китае продолжает расти число случаев заражений лихорадкой чикунгунья. Больше всего зараженных - в провинции Гандун.

До этого в конце июля Всемирная организация здравоохранения выступила с призывом принять срочные меры для предотвращения эпидемии вируса чикунгунья.

Что такое лихорадка чикунгунья

Ранее в Наццентре общественного здравоохранения Казахстана сообщали, что чикунгунья - это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров.

Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.

К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что чикунгунья - это заболевание, передаваемое людям комарами в Африке, Азии и странах Америки; спорадические вспышки этого заболевания были зарегистрированы и в других регионах.

Поскольку чикунгунья имеет клинические проявления, схожие с симптомами денге и зика, это вполне может затруднить диагностирование чикунгуньи.

Какой-либо одобренной вакцины или специальной терапии для противодействия инфекционным заболеваниям, возбуждаемым вирусом чикунгуньи, в настоящее время не существует.

