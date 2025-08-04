Вспышку опасной инфекции зарегистрировали в Китае

В Китае продолжает расти число случаев заражении лихорадкой чикунгунья. Больше всего зараженных - в провинции Гандун, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на Центральное телевидение Китая, за последнюю неделю в провинции Гуандун зарегистрировали почти 4 тыс. новых случае заражения лихорадкой чикунгунья.

При этом, власти КНР подчеркивают, что тяжелых случаев или смертей от болезни в стране пока не зарегистрировали. Большая часть случаев заражения была выявлена в городе Фошань.

Китайские эксперты по профилактике инфекционных заболеваний отмечают, что одна из причин распространения заболевания - сезон паводков, когда комары становятся переносчиками заболеваний. Серьезный рост эпидемии в Китае пока удалось сдержать, но медики заявляют о необходимости профилактики — это очистка стоячей воды, уничтожение взрослых комаров и предотвращение укусов.

При этом, согласно информации издания, ранее китайские издания сообщали, что ученые КНР начали распространять личинки особого вида гигантских комаров, которые будут поедать комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья.

Что такое лихорадка чикунгунья

Ранее в Наццентре общественного здравоохранения Казахстана сообщали, что чикунгунья - это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров.

Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.

К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что чикунгунья - это заболевание, передаваемое людям комарами в Африке, Азии и странах Америки; спорадические вспышки этого заболевания были зарегистрированы и в других регионах.

Поскольку чикунгунья имеет клинические проявления, схожие с симптомами денге и зика, это вполне может затруднить диагностирование чикунгуньи.

Какой-либо одобренной вакцины или специальной терапии для противодействия инфекционным заболеваниям, возбуждаемым вирусом чикунгуньи, в настоящее время не существует.

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