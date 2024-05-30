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Медики обратились к казахстанцам, отправляющимся на отдых на Мальдивы

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Пляж с пальмой на Мальдивах
Мальдивы. Иллюстративное фото: pixabay.com

На Мальдивах вспышка инфекции чикунгунья - в Наццентре общественного здравоохранения Казахстана сделали заявление по данному поводу, передает NUR.KZ со ссылкой на центр.

28 мая Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах.

Как сообщили в ведомстве, чикунгунья - это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров.

Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.

К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца.

В связи с произошедшей вспышкой заболевания Национальный центр общественного здравоохранения дал рекомендации для защиты от инфекций во время путешествия. Ознакомиться с ними можно здесь.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что чикунгунья - это заболевание, передаваемое людям комарами в Африке, Азии и странах Америки; спорадические вспышки этого заболевания были зарегистрированы и в других регионах.

Поскольку чикунгунья имеет клинические проявления, схожие с симптомами денге и зика, это вполне может затруднить диагностирование чикунгуньи.

Какой-либо одобренной вакцины или специальной терапии для противодействия инфекционным заболеваниям, возбуждаемым вирусом чикунгуньи, в настоящее время не существует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109198-kazahstanskih-turistov-predupredili-o-vspyshke-bolezni-na-maldivah/

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