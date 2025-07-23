В зоне риска 5,6 млрд человек: ВОЗ заявила о вспышке вируса чикунгунья

Всемирная организация здравоохранения выступила с призывом принять срочные для предотвращения эпидемии вируса чикунгунья, пишет The Economic Times.

По оценкам, 5,6 миллиарда человек живут в 119 странах, подверженных риску заражения этим вирусом.

Подчеркивается, что 20 лет назад пострадало около полумиллиона человек во время очередной вспышки данного заболевания.

Сейчас есть огромный риск, что число пострадавших может исчисляться миллиардами. В настоящее время вирус распространяется в таких странах, как Мадагаскар, Сомали и Кения, а также демонстрирует эпидемический характер в Юго-Восточной Азии, включая Индию.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что чикунгунья – заболевание, вызываемое вирусом чикунгунья, который передается человеку инфицированными комарами и вызывает крупные вспышки и спорадические случаи инфекции, регистрируемые в основном в странах Америки, Азии и Африки, а также отдельные небольшие вспышки в Европе.

Чикунгунья вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, которая часто носит затяжной и изнуряющий характер; другие симптомы включают отеки суставов, боль в мышцах, головную боль, тошноту, усталость и сыпь.

Тяжелое и летальное течение чикунгуньи встречается редко и обычно наблюдается у детей раннего возраста, а также пожилых лиц на фоне других сопутствующих заболеваний.

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