Погиб пилот: истребитель разбился во время репетиции авиашоу в Польше (видео)
Авиационное шоу в польском Радоме отменено из-за авиакатастрофы - разбился истребитель F-16. В результате произошедшего погиб пилот, передает РИА Новости.
Информацию о гибели пилота подтвердили в оргкомитете авиашоу.
Трагедия произошла во время репетиции.
"Разбившийся самолет упал на полосу и повредил ее. Поэтому авиашоу не может состояться",- завил собеседник агентства.
Также появились кадры произошедшей трагедии. На них видно как истребитель, выполняя мертвую петлю, на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. После этого самолет загорелся и прогремел взрыв.
По информации издания, о причинах катастрофы пока не сообщается. Представитель фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации Польши считает наиболее вероятной ошибку пилота.
Международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа
