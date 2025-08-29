Погиб пилот: истребитель разбился во время репетиции авиашоу в Польше (видео)

Авиационное шоу в польском Радоме отменено из-за авиакатастрофы - разбился истребитель F-16. В результате произошедшего погиб пилот, передает РИА Новости.

Информацию о гибели пилота подтвердили в оргкомитете авиашоу.

Трагедия произошла во время репетиции.

"Разбившийся самолет упал на полосу и повредил ее. Поэтому авиашоу не может состояться",- завил собеседник агентства.

Также появились кадры произошедшей трагедии. На них видно как истребитель, выполняя мертвую петлю, на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. После этого самолет загорелся и прогремел взрыв.

По информации издания, о причинах катастрофы пока не сообщается. Представитель фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации Польши считает наиболее вероятной ошибку пилота.

Международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа

