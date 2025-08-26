"Завалило летним снегом": циклон принес град и сугробы в Санкт-Петербург

В Сети появились фото и видео неожиданного для августа явления - в Санкт-Петербурге прошел град и даже образовались сугробы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сообщается, что град и мокрый снег обрушились на некоторые районы Санкт-Петербурга в понедельник, 25 августа. Город оказался во власти циклона "Северин". Он принес в город облачную с прояснениями погоду, а также грозы, кратковременные дожди и похолодание - на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +14+16°C, по области - до +12+17°C. В некоторых районах северной столицы России прогремел гром, сверкали молнии.

Добавим, в Сети появились фото и видео необычного погодного явления.

Сегодня, 26 августа, по информации МЧС России, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозе порывистый ветер.

Напомним, в конце июня крупный град выпал под Астаной - в городе Косшы Акмолинской области. Видео непогоды показали горожане в Сети.

Жителей Павлодарской области по ошибке предупредили о метели в июне. Оказалось, что штормовое предупреждение в регионе вводили по другой причине.

А в июле посетителей баз отдыха в Бухтарме в Восточно-Казахстанской области напугал крупный град размером с куриное яйцо. Пользователи Сети делились фотографиями и видео аномалии.

