12 человек погибли в результате ЧП на мосту в Китае (видео)
Опубликовано:
В результате обрыва тросов на стройплощадке моста через реку Хуанхэ на северо-западе Китая погибли 12 человек, еще четверо числиться пропавшими без вести, пишет "Синхуа".
Информацию о гибели 12 человек подтвердили в оперативном штабе по экстренному реагированию на аварию.
Сообщается, что тросы оборвались в ночь на пятницу на мосту, строящемся на цинхайском участке железной дороги Сычуань-Цинхай на территории уезда Джайнка Хуаннань-Тибетского автономного округа.
В результате ЧП рухнула 108-метровая главная нервюра стальной балки.
В момент аварии на месте происшествия находились 16 рабочих.
Сообщается, что к спасательным работам были привлечены 806 человек, 91 транспортное средство, 27 лодок, 1 вертолет и 5 роботов.
Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направило рабочую группу на место происшествия для руководства спасательной операцией.
Напомним, около месяца назад на Китай обрушилась непогода - ливни вызвали наводнения. В Пекине погибли 30 человек, эвакуированы больше 80 тысяч. На севере страны из-за наводнений произошли сходы потоков с гор, в результате оползня погибли 8 человек.
Также в конце июля на Китай обрушился тайфун, получивший название Випха. Со временем он ослабел и перешел в тропический шторм, сотни людей обратились за помощью.
Ранее в феврале в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая погиб один человек, 28 пропали без вести и двое получили ранения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2278203-12-chelovek-pogibli-v-rezultate-chp-na-mostu-v-kitae/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах