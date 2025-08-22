12 человек погибли в результате ЧП на мосту в Китае (видео)

В результате обрыва тросов на стройплощадке моста через реку Хуанхэ на северо-западе Китая погибли 12 человек, еще четверо числиться пропавшими без вести, пишет "Синхуа".

Информацию о гибели 12 человек подтвердили в оперативном штабе по экстренному реагированию на аварию.

Сообщается, что тросы оборвались в ночь на пятницу на мосту, строящемся на цинхайском участке железной дороги Сычуань-Цинхай на территории уезда Джайнка Хуаннань-Тибетского автономного округа.

В результате ЧП рухнула 108-метровая главная нервюра стальной балки.

В момент аварии на месте происшествия находились 16 рабочих.

Сообщается, что к спасательным работам были привлечены 806 человек, 91 транспортное средство, 27 лодок, 1 вертолет и 5 роботов.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направило рабочую группу на место происшествия для руководства спасательной операцией.

Напомним, около месяца назад на Китай обрушилась непогода - ливни вызвали наводнения. В Пекине погибли 30 человек, эвакуированы больше 80 тысяч. На севере страны из-за наводнений произошли сходы потоков с гор, в результате оползня погибли 8 человек.

Также в конце июля на Китай обрушился тайфун, получивший название Випха. Со временем он ослабел и перешел в тропический шторм, сотни людей обратились за помощью.

Ранее в феврале в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая погиб один человек, 28 пропали без вести и двое получили ранения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.