Ракету с мышами, мухами и грибами на борту запустили в космос с Байконура (фото, видео)
Вчера, 20 августа, с космодрома Байконкур был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" №2, передает NUR.KZ со ссылкой на "Роскосмос".
На официальном сайте Госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что на борту ракеты находятся 75 мышей, мухи Дрозофилы, клеточные культуры, растения, мхи, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из тех семян, которые раньше уже бывали в космосе.
"Главная цель запуска - полет исследовательского аппарата по полярной орбите для изучения различных аспектов воздействия условий на живые организмы, близких к условиям дальнего космоса", - сообщили в "Роскосмосе".
Отмечается, что запуск космического аппарата "Бион-М" № 2 - это продолжение обширной научной программы, которую реализуют более полувека. По итогам полета специалисты рассчитывают получить широкий объем новых данных о воздействии факторов космического полета на биологические организмы.
Напомним, недавно глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса сообщил, рассматривает ли Казахстан возможность пересмотра условия аренды космодрома "Байконур" в сторону увеличения.
А депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании палаты рассказал, как можно трансформировать космическую отрасль в Казахстане.
Кроме того, в июне глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с 70-летием космодрома Байконур, а также обратился к жителям местности.
