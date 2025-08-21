Ракету с мышами, мухами и грибами на борту запустили в космос с Байконура (фото, видео)

Вчера, 20 августа, с космодрома Байконкур был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" №2, передает NUR.KZ со ссылкой на "Роскосмос".

На официальном сайте Госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что на борту ракеты находятся 75 мышей, мухи Дрозофилы, клеточные культуры, растения, мхи, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из тех семян, которые раньше уже бывали в космосе.

"Главная цель запуска - полет исследовательского аппарата по полярной орбите для изучения различных аспектов воздействия условий на живые организмы, близких к условиям дальнего космоса", - сообщили в "Роскосмосе".

Отмечается, что запуск космического аппарата "Бион-М" № 2 - это продолжение обширной научной программы, которую реализуют более полувека. По итогам полета специалисты рассчитывают получить широкий объем новых данных о воздействии факторов космического полета на биологические организмы.

Напомним, недавно глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса сообщил, рассматривает ли Казахстан возможность пересмотра условия аренды космодрома "Байконур" в сторону увеличения.

А депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании палаты рассказал, как можно трансформировать космическую отрасль в Казахстане.

Кроме того, в июне глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с 70-летием космодрома Байконур, а также обратился к жителям местности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.