Нужно создавать ракеты и спутники: отойти от статуса арендодателя "Байконура" предложил сенатор

Депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании палаты рассказал, как можно трансформировать космическую отрасль в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Андрей Лукин напомнил, что 2 июня 2025 года исполняется 70 лет со дня создания космического комплекса "Байконур", включающего одноименный город и космодром, а Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" отмечает свой 20 летний юбилей.

"Космодром "Байконур" считается истоком развития мировой космонавтики и является неоспоримым преимуществом Казахстана перед другими странами мира. Развитие технологий, цифровизации, связи, транспорта, финансов, метеорологии и обороны все в большой степени зависит от устойчивой космической инфраструктуры", - сказал он.

При этом, по его данным, Казахстану необходимо сфокусировать свое внимание и предложить прагматичный план действий по развитию нишевых направлений, где уже имеются свои наработки и преимущества.

"Нужно отойти от статуса космической державы-арендодателя к статусу потенциального участника космической индустрии", - заявил сенатор.

В частности, он предложил продолжить реализацию национальной спутниковой программы и создание сверхлегкой ракеты-носителя. Ключевым направлением, с его слов, может стать разработка малых спутников (CubeSat, микроспутники) с участием университетов и стартапов.

"Важно расширить Центр управления спутниками и продвигать Казахстан как экспортера космических услуг, включая производство, запуск и технологическое сопровождение. Кроме того, требуется поддержка проекта «KazSat-3R", - резюмировал Лукин.

Напомним, согласно информации Минцифры РК, Казахстан сдает космодром "Байконур" в аренду России за 115 млн долларов в год. Сумма остается неизменной с 1994 года.

Срок аренды несколько раз продлевался и в последний раз был продлен до 2050 года.

Согласно информации на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.