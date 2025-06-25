Может ли Казахстан пересмотреть условия аренды космодрома "Байконур"

Глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса сообщил, рассматривает ли Казахстан возможность пересмотра условия аренды космодрома "Байконур" в сторону увеличения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не думаю, что мы будем пересматривать какие-либо договоры. Зачем? Нам поступают достаточно хорошие деньги в твердой валюте, поэтому на сегодняшний день такой задачи перед нами не стояло. По крайней мере, передо мной такой задачи не было", - заявил Серик Жумангарин.

По его словам, Казахстан готов сейчас и сам активно использовать данную площадку. Но при этом глава МНЭ не исключил возможность расширения списка арендаторов.

"Во-первых, мы сами хотим использовать эту площадку. Если все пойдет нормально, планируем организовать пробный запуск "Байтерек" вместе с Россией. Это стартовый комплекс. А что касается передачи кому-то еще - возможно. Но, честно говоря, я об этом не слышал. Почему бы и нет? Такая уникальная инфраструктура, думаю, есть только в Казахстане", - добавил он.

Напомним, Казахстан сдает космодром "Байконур" в аренду России за 115 млн долларов в год. Сумма остается неизменной с 1994 года. Срок аренды несколько раз продлевался и в последний раз был продлен до 2050 года.

А в мае текущего года депутат сената Андрей Лукин рассказал, как можно трансформировать космическую отрасль в Казахстане. Он заявил, что Казахстану нужно отойти от статуса космической державы-арендодателя к статусу потенциального участника космической индустрии.

Согласно информации на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз". 12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.