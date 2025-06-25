Может ли Казахстан пересмотреть условия аренды космодрома "Байконур"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Может ли Казахстан пересмотреть условия аренды космодрома "Байконур"

      Опубликовано:

      Космодром "Байконур"
      Космодром Байконур. Иллюстративное фото: NASA/ Handout/ Getty Images

      Глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса сообщил, рассматривает ли Казахстан возможность пересмотра условия аренды космодрома "Байконур" в сторону увеличения, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Я не думаю, что мы будем пересматривать какие-либо договоры. Зачем? Нам поступают достаточно хорошие деньги в твердой валюте, поэтому на сегодняшний день такой задачи перед нами не стояло. По крайней мере, передо мной такой задачи не было", - заявил Серик Жумангарин.

      По его словам, Казахстан готов сейчас и сам активно использовать данную площадку. Но при этом глава МНЭ не исключил возможность расширения списка арендаторов.

      "Во-первых, мы сами хотим использовать эту площадку. Если все пойдет нормально, планируем организовать пробный запуск "Байтерек" вместе с Россией. Это стартовый комплекс. А что касается передачи кому-то еще - возможно. Но, честно говоря, я об этом не слышал. Почему бы и нет? Такая уникальная инфраструктура, думаю, есть только в Казахстане", - добавил он.

      Напомним, Казахстан сдает космодром "Байконур" в аренду России за 115 млн долларов в год. Сумма остается неизменной с 1994 года. Срок аренды несколько раз продлевался и в последний раз был продлен до 2050 года.

      А в мае текущего года депутат сената Андрей Лукин рассказал, как можно трансформировать космическую отрасль в Казахстане. Он заявил, что Казахстану нужно отойти от статуса космической державы-арендодателя к статусу потенциального участника космической индустрии.

      Согласно информации на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

      15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз". 12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.