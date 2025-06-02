Токаев обратился к жителям Байконура

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с 70-летием космодрома Байконур, а также обратился к жителям местности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур, в котором поздравил работников и ветеранов космической отрасли. Он напомнил что Байконур - это старейший международный космический порт, ставший "колыбелью мировой космонавтики".

"Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации.

За прошедшее время с Байконура были запущены тысячи спутников, стартовали десятки пилотируемых миссий. Здесь работали выдающиеся ученые, конструкторы и инженеры. Выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков великих достижений", - сказал Токаев.

По словам президента, наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Он отметил, что космодром является примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного "на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде".

"Мы испытываем особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои - Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

За последние десятилетия Казахстан осуществил ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики. Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых", - заявил президент.

Кроме того, Токаев выразил слова благодарности жителям города Байконур.

"Ваш самоотверженный труд и бережное отношение к наследию первопроходцев космических исследований достойны глубочайшего уважения. Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса. Уверен, Байконур и впредь будет отправной точкой для великих открытий и источником инноваций нового поколения", - сказал президент страны.

Согласно информации на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз". А 12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

Несколько недель назад сенатор Андрей Лукин заявил, что Казахстану нужно создавать ракеты и спутники, а также отойти от статуса арендодателя "Байконура".

Согласно информации Минцифры РК, Казахстан сдает космодром "Байконур" в аренду России за 115 млн долларов в год. Сумма остается неизменной с 1994 года.

Срок аренды несколько раз продлевался и в последний раз был продлен до 2050 года.