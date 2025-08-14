"В чем я провинился?": блогер Илья Варламов сделал первое заявление о своем заочном аресте в России

Осужденный заочно за распространение фейков о российской армии блогер Илья Варламов в соцсетях впервые высказался о приговоре, передает NUR.KZ.

Илья Варламов напомнил, что он приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 99 млн рублей.

"Я стал матерым уголовником. Не очень понятно, почему не 100 миллионов сразу? В чем я провинился? Говорят, я фейки про армию распространял. Недостаточно, говорят, внимательно я читал пресс-релизы Министерства обороны, и теперь родина предлагает мне посидеть и подумать над поведением!" - написал Варламов.

Также он опубликовал фото на фоне берез, отметив, что сделал это, чтобы "быть к судье и прокурору поближе" и "не терять связь с родиной".

"Что дальше? Ну, не то, чтобы в мои планы входило сидеть в русской тюрьме. Я всегда говорил, что лес лучше обнимать, а не валить. Поэтому какое-то время буду любоваться березками на чужбине", - добавил блогер.

Напомним, суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова к 8 годам колонии со штрафом в 99 млн рублей (почти 669 млн тенге) по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации.

Отмечается, что Варламов привлечен к ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии по политическим мотивам".

Добавим, что Илья Варламов, согласно информации на официальной странице в VK - общественный деятель, фотограф и владелец авторского СМИ. Количество подписчиков на его YouTube-канале "Varlamov" на данный момент составляет 5 млн человек. В своих видео Варламов показывает, как живут люди в России и других странах мира.

В марте 2023-го в России Варламова признали иностранным агентом. Напомним, в прошлом году блогер Илья Варламов поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы.

