Блогера Илью Варламова заочно приговорили к 8 годам за сообщения об армии России

В России суд заочно приговорил известного блогера Илью Варламова к 8 годам лишения свободы, также на него наложен штраф в размере 99 млн рублей, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова к 8 годам колонии со штрафом в 99 млн рублей (почти 669 млн тенге) по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации.

Отмечается, что Варламов привлечен к ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии по политическим мотивам".

Добавим, что Илья Варламов, согласно информации на официальной странице в VK - общественный деятель, фотограф и владелец авторского СМИ. Количество подписчиков на его YouTube-канале "Varlamov" на данный момент составляет 5 млн человек. В своих видео Варламов показывает, как живут люди в России и других странах мира.

В марте 2023-го в России Варламова признали иностранным агентом. Напомним, в прошлом году блогер Илья Варламов поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы.

