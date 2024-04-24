Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Блогер Илья Варламов назвал Алматы одним из лучших городов мира (видео)

Опубликовано:

Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Российский блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы, передает NUR.KZ.

В рейтинге Варламова Алматы расположился на 10 месте.

По словам блогера, Алматы – один из немногих городов на постсоветском пространстве, который взял курс на удобство для жизни людей, а не для машин.

"Здесь улицы в центре делают пешеходными, занимаются благоустройством, борются со стихийными парковками, не закрывают на зиму велопрокат. А еще в Алматы вкусная еда и потрясающая природа", считает Варламов.

В своем видеоролике он поделился красивыми видами на город.

Огромным плюсом, по его словам, является и то, что буквально в 20 минутах езды от города находится потрясающий национальный парк, где есть березы, сосны, водопад, озера и реки.

"В других странах до такой красоты нужно ехать часами, это какая-то сложная история. Национальный парк в Алматы входит в состав города, и это потрясающе. Здесь можно простить городу и пробки, и его новую архитектуру, и все остальные минусы. Горы все компенсируют", рассказал Варламов.

Помимо этого, по словам блогера, еще одно преимущество Алматы - зимой здесь жизнь не останавливается. Даже в холодное время года здесь работают велопрокат, уличные веранды кафе и ресторанов. В России за работающие зимой летники предпринимателям грозят штрафы.

Варламов отметил также, что сейчас в Алматы активно реконструируют центр города и планируют привести в порядок парки и исторические здания.

"А самое главное рядом с городом, всего в 20 километрах, на высоте 2 тыс. метров есть горнолыжный курорт "Шымбулак", рассказал своим подписчикам Варламов.

Он отметил, что в Алматы, конечно, есть и свои минусы, о которых он не стал упоминать в ролике.

"Мне кажется, Алматы такой классный город, потому что люди там довольно критично свой город смотрят. Они не замалчивают проблемы, они сами критикуют, они разрешают критиковать другим людям, и благодаря этому город развивается и улучшается.

Очень люблю этот город, с удовольствием сюда приезжаю. Мне кажется, я бы смог там жить", признался блогер.

Помимо Алматы, в его рейтинг вошли Кейптаун, Амстердам, Нью-Йорк, Берлин, Сеул и Лондон.

Напомним, в прошлом году Алматы вошел в мировой рейтинг дешевых для жизни городов. Он оказался на 208-й позиции.

Этот рейтинг основывался на индексе стоимости жизни, который охватывает анализ более чем 200 товаров и услуг различных категорий. Например, в индекс входят данные о стоимости жилья, транспорта, коммунальных услуг, питания, предметов первой необходимости, услуг для дома, личного ухода, одежды и обуви, отдыха и развлечений, алкоголя и табака и так далее.

Добавим, что Илья Варламов, согласно информации на официальной странице в VK – общественный деятель, фотограф и владелец авторского СМИ. Количество подписчиков на его YouTube-канале "Varlamov" на данный момент составляет 5 млн человек.

В своих видео Варламов показывает, как живут люди в России и других странах мира.

В марте 2023-го в России Варламова признали иностранным агентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090168-bloger-ilya-varlamov-nazval-almaty-odnim-iz-luchshih-gorodov-mira-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.