Блогер Илья Варламов назвал Алматы одним из лучших городов мира (видео)

Российский блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале поделился личным рейтингом лучших для жизни городов мира. В рейтинг вошел и казахстанский Алматы, передает NUR.KZ.

В рейтинге Варламова Алматы расположился на 10 месте.

По словам блогера, Алматы – один из немногих городов на постсоветском пространстве, который взял курс на удобство для жизни людей, а не для машин.

"Здесь улицы в центре делают пешеходными, занимаются благоустройством, борются со стихийными парковками, не закрывают на зиму велопрокат. А еще в Алматы вкусная еда и потрясающая природа", – считает Варламов.

В своем видеоролике он поделился красивыми видами на город.

Огромным плюсом, по его словам, является и то, что буквально в 20 минутах езды от города находится потрясающий национальный парк, где есть березы, сосны, водопад, озера и реки.

"В других странах до такой красоты нужно ехать часами, это какая-то сложная история. Национальный парк в Алматы входит в состав города, и это потрясающе. Здесь можно простить городу и пробки, и его новую архитектуру, и все остальные минусы. Горы все компенсируют", – рассказал Варламов.

Помимо этого, по словам блогера, еще одно преимущество Алматы - зимой здесь жизнь не останавливается. Даже в холодное время года здесь работают велопрокат, уличные веранды кафе и ресторанов. В России за работающие зимой летники предпринимателям грозят штрафы.

Варламов отметил также, что сейчас в Алматы активно реконструируют центр города и планируют привести в порядок парки и исторические здания.

"А самое главное – рядом с городом, всего в 20 километрах, на высоте 2 тыс. метров есть горнолыжный курорт "Шымбулак", – рассказал своим подписчикам Варламов.

Он отметил, что в Алматы, конечно, есть и свои минусы, о которых он не стал упоминать в ролике.

"Мне кажется, Алматы – такой классный город, потому что люди там довольно критично свой город смотрят. Они не замалчивают проблемы, они сами критикуют, они разрешают критиковать другим людям, и благодаря этому город развивается и улучшается.

Очень люблю этот город, с удовольствием сюда приезжаю. Мне кажется, я бы смог там жить", – признался блогер.

Помимо Алматы, в его рейтинг вошли Кейптаун, Амстердам, Нью-Йорк, Берлин, Сеул и Лондон.

Напомним, в прошлом году Алматы вошел в мировой рейтинг дешевых для жизни городов. Он оказался на 208-й позиции.

Этот рейтинг основывался на индексе стоимости жизни, который охватывает анализ более чем 200 товаров и услуг различных категорий. Например, в индекс входят данные о стоимости жилья, транспорта, коммунальных услуг, питания, предметов первой необходимости, услуг для дома, личного ухода, одежды и обуви, отдыха и развлечений, алкоголя и табака и так далее.

Добавим, что Илья Варламов, согласно информации на официальной странице в VK – общественный деятель, фотограф и владелец авторского СМИ. Количество подписчиков на его YouTube-канале "Varlamov" на данный момент составляет 5 млн человек.

В своих видео Варламов показывает, как живут люди в России и других странах мира.

В марте 2023-го в России Варламова признали иностранным агентом.