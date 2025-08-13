Госдолг США достиг рекордной отметки в 37 трлн долларов

Минфин США представил обновленные данные о государственном долге - на июль 2025-го он достиг рекордной отметки в 37 трлн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В ноябре прошлого года сообщалось, что госдолг США превысил 36 трлн долларов.

А в начале этой неделе американский Минфин обновил диаграмму, которая показывает динамику госдолга США. Согласно этому графику, линия роста внешнего долга достигла рекордной отметки 37 трлн долларов.

Объединенный экономический комитет Конгресса США прогнозирует, что при текущей средней дневной скорости роста увеличение долга еще на 1 трлн долларов будет достигнуто примерно в феврале 2026 года.

Издание отмечает, что американский госдолг в номинальном выражении является самым большим в мире.

Поясняется, что госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды.

Вашингтон занимает деньги путем выпуска государственных облигаций. Их эмитирует Минфин США. Бумаги продаются на открытом рынке, на биржах страны, поэтому купить их может любой желающий, тем самым поддержав американскую казну.

В начале июня министр финансов США Скотт Бессент назвал возможную дату дефолта в Штатах.

"То, что мы здесь видим, — это резкий рост расходов. Последний финансовый год — это то, чего мы никогда не видели. Мы никогда не видели такого большого дефицита ВВП, за исключением войн, пандемии или рецессии", - заявлял министр.

По его словам, так называемая дата X или возможная дата дефолта — когда министерство исчерпает свои возможности по поддержанию уровня госдолга в пределах установленного законом лимита и при этом будет погашать федеральные обязательства в срок — наступит, скорее всего, к концу лета.

"Дата неточная, поскольку это движущаяся цель", — предупредил Бессент.

К слову, в мае 2023 года США уже сталкивались с риском дефолта. Тогда министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства.

В конце мая президент Байден заявил, что Белый дом и Республиканская партия достигли принципиальной договоренности по потолку госдолга.

"Это соглашение – хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", – написал американский президент.

В июне того же года Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Тогда же сообщалось, что, несмотря на то, что дефолта не случилось, США лишились наивысшего кредитного рейтинга. Русская служба ВВС подробно объясняла, почему рейтинг вдруг снизили и чем это грозит крупнейшей мировой экономике — главному заемщику и кредитору на планете.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.