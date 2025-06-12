Возможную дату дефолта США по госдолгу назвал министр финансов

Министр финансов США Скотт Бессент назвал возможную дату дефолта в Штатах - он может наступить во второй половине лета, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Бессент выступил на слушаниях по "одному большому, прекрасному законопроекту" Трампа в Комитете по финансам и средствам Палаты представителей.

Министр воздержался от утверждения о том, что налоговое законодательство, над которым республиканцы работают в Конгрессе, позволит избежать увеличения долгового бремени или федеральных кредитов.

"Это еще предстоит выяснить", — заявил Бессент.

Независимая от партии бюджетная служба Конгресса подсчитала, что законопроект увеличит дефицит на 2,4 триллиона долларов за 10 лет, хотя в этом расчете не учитывались динамические эффекты, такие как изменения темпов роста или расходов на обслуживание долга.

При этом Бессент заявил, что дефицит текущего налогового года составит от 6,5% до 6,7% от валового внутреннего продукта. Это будет означать третий год подряд он превышает 6% по отношению к ВВП. Показатели казначейства за 2024 финансовый год показали дефицит в размере 6,4% после 6,2% в 2023 году.

"То, что мы здесь видим, — это резкий рост расходов. Последний финансовый год — это то, чего мы никогда не видели. Мы никогда не видели такого большого дефицита ВВП, за исключением войн, пандемии или рецессии", - заявил министр.

Бессент повторил, что администрация хочет снизить коэффициент дефицита до менее 4% к концу срока Трампа, отметив, что долгосрочный средний показатель составляет около 3%.

Министр финансов также предупредил, что так называемая дата X или возможная дата дефолта — когда министерство исчерпает свои возможности по поддержанию уровня госдолга в пределах установленного законом лимита и при этом будет погашать федеральные обязательства в срок — наступит, скорее всего, к концу лета.

"Дата неточная", — предупредил Бессент.