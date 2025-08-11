Грета Тунберг с соратниками заявили о новой попытке прорваться в сектор Газа

Активистка Грета Тунберг и ее соратники в соцсетях заявили, что 31 августа этого года предпримут попытку прорваться в сектор Газа, минуя армию Израиля, передает NUR.KZ.

По словам Тунберг, 31 августа должна начаться "самая масштабная" попытка прорыва через Израиль.

"Десятки судов отправятся из Испании. 4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые отправятся из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в знак солидарности с палестинским народом!" - сказано в публикации.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Грета Тунберг - шведская экологическая активистка, основавшая собственное движение по решению проблемы изменения климата.

Она привлекла внимание международной общественности в 2018 году, когда почти три недели перед выборами в Швеции она пропускала занятия в школе, чтобы сидеть у здания парламента с табличкой "Школьная забастовка за климат".

Напомним, Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами планировала добраться до Газы на судне Madleen в июне этого года. Судно с 12 активистами на борту, включая Тунберг, отчалило от Сицилии. Команда намеревалась доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды. Но министр обороны Израиля приказал армии перехватить судно, что и было сделано.

После израильские военные сообщали, что взяли контроль над судном активистов. Cама Тунберг заявила, что Израиль похитил ее.

"Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее", - заявила активистка.

А позже МИД Израиля сообщил о депортации Греты Тунберг и других пассажиров яхты.

