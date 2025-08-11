CNN: Трамп поручил скрыть портреты Обама и Буша-младшего с глаз посетителей в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поручил убрать с глаз посетителей портреты своих предшественников - Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, передает NUR.KZ со ссылкой на СNN.

По данным телеканала, официальный портрет бывшего президента Барака Обамы, некогда эффектно выделявшийся на входе в Белый дом, теперь занимает менее заметное место.

Портреты других недавних предшественников президента Дональда Трампа, с которыми у него были напряженные отношения - бывшего президента Джорджа Буша-младшего и его отца Джорджа Буша-старшего - также были перенесены.

"Трамп распорядился перенести портрет Обамы на вершину Парадной лестницы. Теперь он будет скрыт от глаз тысяч посетителей Белого дома. Один из источников добавил, что портреты обоих Бушей теперь также находятся на лестнице.

Многочисленные источники сообщают, что президент принимает непосредственное участие практически во всех изменениях в эстетике Белого дома, как в крупных, так и в мелких деталях", - сказано в публикации.

Это не первый случай перемещения портрета Обамы. В апреле портрет Обамы был перенесен в Большое фойе Белого дома и заменен картиной, изображающей сцену покушения на Трампа в Батлере, штат Пенсильвания.

Напомним, недавно Трамп обвинил экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Тогда Трамп положительно оценил выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

По словам Трампа, они "фантастическим образом высказались о необходимости преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня".

Позже Трамп заявил, что дело миллиардера Джеффри Эпштейна было написано его политическими оппонентами, и указал на экс-президента страны Барака Обаму и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп опубликовал в соцсети видео, сгенерированное ИИ и показывающее "арест" экс-президента США Барака Обамы.

Представители Обамы уже отреагировали на обвинения - они назвали их чушью и дезинформацией.

"Эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание", - заявил пресс-секретарь Обамы Патрик Роденбуш.

