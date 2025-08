Мощное наводнение смыло целую деревню в Индии (видео)

В индийском штате Уттаракханд мощное наводнение смыло дома в деревне Дхаради - 4 человека погибли, еще 50 без вести пропали, передает NUR.KZ со ссылкой на NDTV.

Как сообщает телеканал, во вторник, 5 августа, на Индию обрушился ливень, который вызвал оползень и наводнение. В соцсетях распространяется видео с места событий, как мощный поток воды, стекающий с холма в сторону деревни Дхаради, смывает множество домов.

Major flash floods hit Uttarkashi in India earlier this morning. The extent of the damage has not been confirmed yet

