Мощное наводнение смыло целую деревню в Индии (видео)

В индийском штате Уттаракханд мощное наводнение смыло дома в деревне Дхаради - 4 человека погибли, еще 50 без вести пропали, передает NUR.KZ со ссылкой на NDTV.

Как сообщает телеканал, во вторник, 5 августа, на Индию обрушился ливень, который вызвал оползень и наводнение. В соцсетях распространяется видео с места событий, как мощный поток воды, стекающий с холма в сторону деревни Дхаради, смывает множество домов.

Major flash floods hit Uttarkashi in India earlier this morning. The extent of the damage has not been confirmed yet

pic.twitter.com/c3wNSCTKKe — Fascinating World (@fworldmedia) August 5, 2025

По предварительным данным, стихия унесла жизни 4 человек. Еще 50 считаются пропавшими. Полиция штата призвала людей держаться на безопасном расстоянии от рек.

"В связи с этим инцидентом всем следует держаться подальше от реки. Убедитесь, что вы, дети и животные находитесь на безопасном расстоянии от реки", - заявили в полиции.

Главный министр Уттаракханда Пушкар Сингх Дхами сообщил, что спасательные бригады уже задействованы в спасательных операциях.

Отмечается, что этот сезона для штата выдался неблагоприятным - наблюдаются сильные, непрекращающиеся дожди.





उत्तरकाशी, हर्षिल क्षेत्र में खीर गाड़ का जलस्तर बढने से धराली में नुकसान होने की सूचना पर पुलिस, SDRF, आर्मी आदि आपदा दल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं।



उक्त घटना को देखते हुए सभी नदी से उचित दूरी बनायें। स्वयं, बच्चों व मवेशियों को नदी से उचित दूरी पर ले जायें। pic.twitter.com/tAICzWQUzc — Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 5, 2025

Как действовать во время наводнения

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, наводнение (паводок) - это временное затопление значительной части суши водой. Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

Напомним, в начале июля в американском штате Нью-Мексико был объявлен режим ЧС из-за внезапного наводнения. На тот момент уже сообщалось о нескольких погибших.

До этого наводнение обрушилось на штат Техас. Отмечалось, что число погибших в результате наводнений возросло до 80 человек, среди них 28 детей.

А в начале года в Саудовской Аравии после сильных дождей затопило улицы священных городов Мекки, Медины и Джидды. В городах объявлен красный уровень опасности.

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